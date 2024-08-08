108 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حققت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المساهمة المدرجة في أسواق الأسهم المحلية، مكاسب بقيمة 12 مليار درهم خلال جلسة تداولات الأمس، لتستمر في الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي محققة مكاسب إجمالية بلغت قيمتها 108 مليارات درهم.

واستمر المستثمرون الأجانب بضخ مزيد من السيولة النقدية في أسواق الأسهم المحلية بلغت قيمتها 33.5 مليون درهم أمس.

وتدفقت سيولة إجمالية للتداولات بسوقي الأسهم في «أبوظبي» و«دبي» بلغت قيمتها 1.755 مليار درهم، ساهمت في دعم ثقة المستثمرين، وتعزيز شهيتهم للشراء.

وقادت الشركة العالمية القابضة سوق أبوظبي للارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، خلال جلسة تداولات الأمس، بعد أن ارتفع سعر سهم الشركة بنحو 1.21% ليبلغ 410.9 درهم، وسط تداولات تجاوزت قيمتها 202 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام للسوق في المنطقة الخضراء عند مستوى 9255 نقطة مرتقعاً بنحو 75 نقطة تعادل زيادة بنسبة 0.82% مقارنة مع مستوى إغلاقه أول أمس.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بما يقارب 9 مليارات درهم لتصل إلى مستوى 2.8 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق أمس.

وعموماً شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إبرام 22.6 ألف صفقة تم من خلالها تداول 275 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.28 مليار درهم.

وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 21 شركة مقابل تراجع أسعار 41 شركة واستقرار أسعار 51 شركة دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها أول أمس.

وتظهر البيانات أن تداولات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بنحو 7.5 مليون درهم، فيما بلغت حصتهم من إجمالي قيمة التداولات نحو 38% خلال الجلسة.

إلى ذلك شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 475 مليون درهم بتنفيذ 10.9 ألف صفقة توزعت على 158 مليون سهم.

وأغلق المؤشر على 4196 نقطة بانخفاض طفيف وقدره 1.7 نقطة عن إغلاقه السابق بما يعادل 0.04%. وشهد التداول ارتفاع أسعار 16 شركة وهبوط أسعار 22 شركة وثبات أسعار 8 شركات دون تغيير مقارنة مع أسعارها أول أمس.

واستقرت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة عند 711 مليار درهم بزيادة قيمتها 3 مليارات درهم تقريباً.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 160 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 131 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نحو 25 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 28 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 20.2 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 20 مليون درهم خلال نفس الفترة.

ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة تداولات الأمس، نحو 205 ملايين درهم لتشكل ما نسبته 43.2% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 179 مليون درهم لتشكل ما نسبته 37.7% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 26 مليون درهم كمحصلة شراء (صافي شراء).