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اقتصاد

6.83 مليار درهم أرباح «إعمار العقارية» النصفية بنمو 19%

6.83 مليار درهم أرباح «إعمار العقارية» النصفية بنمو 19%
9 أغسطس 2024 00:59

دبي (الاتحاد) 

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أعلنت إعمار العقارية، عن نتائج قياسية في النصف الأول، حيث سجلت إجمالي إيرادات بلغ 14.4 مليار درهم وأرباحاً صافية قبل احتساب الضرائب بقيمة 7.8 مليار درهم  محققة نمواً بنسبة 17% و33% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحققت إعمار العقارية صافي أرباح في النصف الأول 6.83 مليار درهم، بنمو 19%، مقارنة مع 5.74 مليار درهم في النصف الأول 2023.
وأظهرت الشركة أداءً ثابتاً وقوياً وكفاءة تشغيلية عالية في جميع القطاعات، أن هذا الأداء جاء مدفوعاً بالثقة المتزايدة للمستثمرين، والطلب القوي، الذي تشهده سوق العقارات بدبي، بالإضافة إلى الكفاءة العالية في تنفيذ المشروعات والنمو المستمر في قطاعي السياحة ومبيعات التجزئة.
وقال محمد العبار مؤسس شركة «إعمار العقارية»: حققت إعمار نتائج قوية خلال النصف الأول، كما حققت استثماراتنا الاستراتيجية في المواقع الرئيسية والأصول الكبرى عوائد تفوق التوقعات، واثقون من استراتيجياتنا وخطط تنفيذها لنساهم في المشهد الاقتصادي لدبي وفي ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة.

إعمار العقارية
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