623 مليون درهم أرباح «أدنوك للتوزيع» بالربع الثاني

أبوظبي (الاتحاد)

أظهرت النتائج المالية لشركة «أدنوك للتوزيع» للربع الثاني من العام الحالي، تحقيق الشركة زيادة في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 15% على أساس سنوي إلى 979 مليون درهم (267 مليون دولار)، وزيادة في صافي الأرباح بنسبة 12.9% على أساس سنوي لتصل إلى 623 مليون درهم (170 مليون دولار).

وأكدت الشركة أنه باستثناء تأثير ضريبة الشركات في الدولة، ارتفع صافي الربح بنسبة 24.5% على أساس سنوي إلى 687 مليون درهم (187 مليون دولار) وجاء هذا الأداء المالي القوي في الربع الثاني من 2024 نتيجة نمو كميات الوقود المباعة وتعزيز الحضور الدولي وارتفاع مساهمة قطاع مبيعات التجزئة لغير الوقود، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي أرباح قطاع مبيعات التجزئة لغير الوقود خلال الربع الثاني من 2024 بنسبة 13.5% على أساس سنوي إلى 204 ملايين درهم (56 مليون دولار)، مدفوعاً بتوسعة أعمال غسيل السيارات بدعم من المبادرات الجديدة مثل تطوير مراكز غسيل السيارات الآلية، بالإضافة إلى تعزيز عروض متاجر التجزئة وخدمات العناية بالسيارات.

وتتوقع الشركة توزيع أرباح عن النصف الأول من عام 2024 تبلغ 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار) على المساهمين في شهر أكتوبر المقبل، وذلك وفقاً لتقدير مجلس الإدارة، ويأتي ذلك بما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيعات الأرباح للسنوات الخمس القادمة، والتي تم اعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي لعام 2024.

وتنص هذه السياسة على توزيعات أرباح سنوية بقيمة 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار) (20.57 فلس للسهم الواحد) أو بحد أدنى لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، حسب أيهما أكبر.

وبشكل عام واصلت أدنوك للتوزيع نموها القوي في النصف الأول من 2024، حيث ارتفعت معاملات بيع الوقود بالتجزئة بنسبة 6.5% في النصف الأول لعام 2024 على أساس سنوي.

كما ارتفع إجمالي كميات الوقود بنسبة 10.4% على أساس سنوي، مدعوماً بزيادة حركة المتعاملين في محطات الخدمة، وتواصل انتعاش النمو الاقتصادي في المنطقة، وتوسعة شبكة محطات الخدمة، وزيادة توسع عمليات الشركة دولياً.