الرئيس التنفيذي للشركة لـ«الاتحاد»: 153 محطة خدمة جديدة لـ«أدنوك للتوزيع» خلال 5 سنوات

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تستهدف شركة أدنوك للتوزيع، توسَيع نطاق شبكة محطات الخدمة الإجمالية ضمن محفظتها من محطات الوقود من 847 محطة في الإمارات والسعودية ومصر إلى 1000 محطة بزيادة 153 محطة خدمة خلال الخمس سنوات المقبلة، مع مضاعفة مبيعات التجزئة لغير الوقود بنسبة 50%، وزيادة عدد نقاط الشحن السريع وفائق السرعة للمركبات الكهربائية إلى 500 نقطة شحن، مع تحقيق زيادة بنسبة 25% في عدد متاجر التجزئة، حسب المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للتوزيع».

وأكد اللمكي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن شبكة محطات الخدمة تضم 534 محطة في الإمارات و69 محطة في السعودية وكذلك 224 محطة في محفظة الشركة في مصر، خلال النصف الأول من العام الحالي، وسيتم زيادة العدد في تلك الدول حسب المردود التجاري المتوقع للمحطة وبناء على الطلب من قبل العملاء.

وكشف اللمكي، أن الشركة تدرس حالياً التوسع والدخول إلى أسواق جديدة في عدد من الدول الأفريقية والآسيوية بعد نجاح تجربتها في مصر والسعودية، حيث يعتمد القرار النهائي على توافر الفرص التي تحقق قيمة مضافة للمساهمين في شركة «أدنوك للتوزيع» وتعزز العائد على الاستثمار، مؤكداً أن الشركة في وضع مالي ممتاز ولديها التدفقات النقدية العالية التي تمكنها من تنفيذ عمليات استحواذ جديدة، حيث حققت الشركة تدفقات نقدية حرة قوية في الربع الثاني من 2024 بلغت 1.2 مليار درهم أي ما يعادل سبعة أضعاف الربع الثاني من العام 2023.

وارتفعت التدفقات النقدية في النصف الأول من 2024 بنسبة 46.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليار درهم (488 مليون دولار).



ترشيد التكاليف

ورداً على سؤال عن أسباب تمكن الشركة من تحقيق وفرة بقيمة 37 مليون درهم في النفقات التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2024، أجاب اللمكي، بأن الشركة تقوم بإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن إطار خططها التشغيلية، ما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية بشكل ملحوظ.

وشرح ذلك بالقول إن «أدنوك للتوزيع» تعمل على أكثر من 20 مشروعاً مبتكراً في مجال الذكاء الاصطناعي ومنها «نموذج الذكاء الاصطناعي لتوقع الطلب على الوقود»، الذي يستخدم قوة التحليلات التي تتنبأ باحتياجات الوقود في المحطات، لتعزيز دقة مزامنة تسليم الوقود للمحطات في الوقت الأمثل، وبما يحول دون وقوع خسائر محتملة في الإيرادات والتي تُقدّر بما قيمته 125 مليون درهم (34 مليون دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة، لافتاً إلى أن ذلك النموذج يحقق معدل دقة بالغة في تسليم الوقود من المستودع إلى المحطات تبلغ 95%، مقارنة بالأساليب التقليدية التي يبلغ متوسط دقتها 60%، وقد مكّن هذا التحسن في دقة التنبؤ من تقليل التكاليف الخاصة بعمليات النقل عبر الشاحنات وتقليل وقت الانتظار في محطات التوزيع، مع الحد من الانبعاثات الناتجة عن وسائل نقل الوقود بنسبة 10%، من خلال مزامنة جداول التسليم مع أوقات احتياجات المحطات من الوقود.



عوائد للمساهمين

وحسب اللمكي، فإن الشركة نجحت في تحقيق أهدافها للنمو، حيث سجلت أرباحاً تاريخية قبل خصم الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 3.68 مليار درهم (مليار دولار) في عام 2023، مما يجعل الشركة في وضع قوي ويؤهلها للانطلاق نحو المرحلة التالية من النمو الاستراتيجي والمتسارع، كاشفاً أن الشركة تهدف إلى تخصيص ما يتراوح بين 918 مليون درهم و1.1 مليار درهم (250 و300 مليون دولار) من الاستثمارات الرأسمالية في عام 2024، مع تسخير 70% من هذا المبلغ للمبادرات التي تركز على النمو.



ولاء العملاء

وفيما يخص برنامج «مكافآت أدنوك» أعلن اللمكي، أن عدد عملاء برنامج الولاء تجاوز حاجز 2.1 مليون عضو للمرة الأولى.

وقال إن عدد شركاء البرنامج يبلغ 120 شريكاً في الوقت الحالي يوفرون خصومات وعروضاً مميزة للعملاء في قطاعات مختلفة، ومن المقرر إضافة المزيد من الشركاء وتوسيع نطاق العروض وتنويعها لتشمل المرافق الترفيهية في جزيرة ياس، وأيضاً شركات الطيران.

وأضاف أن «أدنوك للتوزيع» تمكنت من توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في تصنيف أعضاء برنامج مكافآت أدنوك بناءً على نمط تسوقهم مُستخدمة في ذلك أدوات تحليل متطورة، مثل نظام إدارة علاقات العملاء المميز الذي يتعرف على متطلبات العميل، حيث تُعدُّ خدمة «فل آند غو» أول تجربة ذكاء اصطناعي مخصصة للتزود بالوقود في المنطقة وعبرها تقوم الكاميرات الذكية بالتعرف على المركبة من خلال المعلومات المسجلة مسبقاً، كما تقوم الشاشات الرقمية بتوجيه العضو خلال عملية التزود بالوقود دون أن يغادر سيارته، منوهاً أنه عبر تطبيق برنامج «مكافآت أدنوك» يمكن للعملاء معرفة أماكن نقاط الشحن وتنظيم رحلتهم داخل محطات التزود بالوقود حسب متطلبات كل عميل.