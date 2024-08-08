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اقتصاد

«الاتحاد للطيران» تستأنف رحلاتها إلى نيروبي

«الاتحاد للطيران» تستأنف رحلاتها إلى نيروبي
9 أغسطس 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت الاتحاد للطيران أمس، أنها ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة الكينية نيروبي ابتداء من 15 ديسمبر المقبل.
وأوضحت الناقلة في بيان لها أنه سيتم تشغيل هذه الخدمة المباشرة في أربع رحلات أسبوعية بين مطار زايد الدولي (AUH) ومطار نيروبي جومو كنياتا الدولي (NBO). 
في هذه المناسبة، أعلنت لينا يافيا، نائب الرئيس لشؤون الشبكة والمواعيد، قائلة «يسعدنا أن نستأنف الرحلات بين أبوظبي ونيروبي هذا الشتاء، ونحن ممتنون للسلطات الكينية والإماراتية على المرونة والدعم في منحنا الترخيص الكامل لاستئناف الرحلات، ونشكر ضيوفنا المتحمسين للسفر على هذا الطريق على صبرهم».

أبوظبي
نيروبي
الإمارات
كينيا
الاتحاد للطيران
جومو كينياتا
مطار أبوظبي
مطار أبوظبي الدولي
مطار زايد الدولي
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