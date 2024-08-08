«إحصاء أبوظبي» يعزز التعاون مع القطاع الخاص في مجال البيانات

أبوظبي (الاتحاد)

ناقش مركز الإحصاء في أبوظبي مع مجموعة من ممثلي شركات القطاع الخاص تعزيز التعاون في مجال البيانات في إمارة أبوظبي.

جاء ذلك، خلال لقاء مع ممثلي الشركات، ضمن مبادرة تحالف البيانات من أجل المصلحة العامة، وركز اللقاء على تطوير إطار عمل للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وبحث احتياجات القطاع الخاص والتعريف بالمزايا التي توفرها المبادرة التي أطلقها المركز بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، خلال معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023.

ولتحقيق أقصى استفادة من هذا التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، أطلق مركز الإحصاء - أبوظبي منصة جديدة تُتيح للشركات الحصول على عضوية تحالف البيانات من أجل المصلحة العامة، الذي يسعى إلى تعزيز الابتكار ودعم صناعة القرار والنمو المستدام بالاستناد إلى البيانات الدقيقة والموثوقة.

ومن خلال هذا التحالف، تستطيع كل من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص الحصول على تحليلات إحصائية دقيقة تدعم المبادرات الاستراتيجية والتنمية المجتمعية والاقتصادية الشاملة.

واستعرض المشاركون، خلال اللقاء، رؤيتهم حول مبادرة البيانات من أجل المصلحة العامة، وفرص التعاون مع القطاع الحكومي، حيث أعرب ممثلو القطاع الخاص عن حرصهم على المساهمة في مستقبل أبوظبي القائم على البيانات وتعظيم القيمة التي يحصل عليها القطاعان من تبادل البيانات.

وأكد عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي، أهمية التحالف في توسيع نطاق التعاون في مجال البيانات وفوائد هذا التعاون لكلٍ من القطاعين الحكومي والخاص.

وقال إن مبادرة البيانات من أجل الصالح العام تعد خطوة مهمة في رحلة أبوظبي نحو الريادة على المستوى العالمي في مجال الابتكار القائم على البيانات، ونسعى من خلالها إلى إطلاق العنان لمزيد من الرؤى، والفرص التي من شأنها أن تدفع عجلة التنمية في الإمارة عبر مختلف القطاعات.

وأضاف «نهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة يتم تسخير قوة البيانات من خلالها لصالح الجميع، ما يُسهم في نهاية المطاف إلى تحسين جودة الحياة في إمارة أبوظبي».