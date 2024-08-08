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اقتصاد

البنوك الوطنية تضخ 25.7 مليار درهم تمويلات للقطاعين التجاري والصناعي

البنوك الوطنية تضخ 25.7 مليار درهم تمويلات للقطاعين التجاري والصناعي
9 أغسطس 2024 00:59

أبوظبي (وام)

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ضخت البنوك الوطنية تمويلات لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة بلغت نحو 25.7 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة ارتفع إلى 767.2 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة بنسبة 3.5% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 741.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2023.
ووفق الإحصاءات، فإن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.9% مقارنة بنحو 760.4 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، بزيادة تعادل 6.8 مليار درهم، بينما ارتفع على أساس سنوي بنحو 2.9% مقابل نحو 745.5 مليار درهم في نهاية مايو 2023، بزيادة 21.7 مليار درهم خلال 12 شهراً.
ووفق المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.1% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين، والبالغ 851.9 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.9% بما قيمته 84.7 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 384.8 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، فيما بلغ نحو 362.2 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و104.9 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 701.7 مليار درهم أو ما يعادل 82.4% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية مايو الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 150.2 مليار درهم بما يوازي 17.6%.

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