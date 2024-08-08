112 مليار درهم عقود المقاولات المبرمة في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

ارتفعت قيمة عقود المقاولات في دولة الإمارات بنسبة 66% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 112 مليار درهم «30.52 مليار دولار»، مقابل 67.52 مليار درهم «18.4 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وفق بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط، والتي توقعت تجاوز العقود المبرمة في الدولة حاجز 100 مليار دولار «367 مليار درهم» خلال العام 2024.

وحسب البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، استحوذت الإمارات على ما نسبته 38% من إجمالي قيمة عقود الإنشاءات المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، والتي بلغت 292.4 مليار درهم «79.7 مليار دولار».

وتوزعت عقود المقاولات المبرمة في الإمارات خلال الربع الأول من العام 2024 على 5 قطاعات رئيسة، هي العقارات، ومشاريع النفط والغاز، المنشآت الصناعية، والمرافق، والنقل.

وأشارت البيانات إلى نمو قيمة العقود المبرمة في قطاع العقارات في الإمارات بنسبة 32% لتصل إلى نحو 63.4 مليار درهم «17.28 مليار دولار» خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 48.15 مليار درهم «13.12 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام 2023، لتستحوذ عقود المقاولات على أكثر من نصف قيمة العقود المبرمة في الدولة (56.6%) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وحل قطاع النفط والغاز ثانياً بحصة بلغت 35.1% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث زادت قيمة العقود المبرمة بالقطاع بنسبة 17767% لتصل إلى 39.34 مليار درهم «10.72 مليار دولار»، مقابل 220 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.



المشروعات الصناعية

وجاء القطاع الصناعي في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 3.3% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد أن شهد القطاع إبرام عقود جديدة قيمتها نحو 3.7 مليار درهم «1.01 مليار دولار»، بنمو بلغت نسبته 84%.

وحلت مشروعات النقل في المرتبة الرابعة من حيث القيمة بحصة بلغت 2.6%، بعد أن نمت قيمة العقود المبرمة بالقطاع بنسبة نمو 136%، لتصل إلى 3.11 مليار درهم «0.85 مليار دولار» خلال الربع الأول، مقابل 1.32 مليار درهم «0.36 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وحلت مشروعات المرافق في المرتبة الخامسة بحصة بلغت 2.4% من حيث القيمة، بعد أن بلغت 2.42 مليار درهم «0.66 مليار دولار» خلال الربع الأول، مقابل 15.8 مليار درهم «4.31 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وخليجياً بلغت قيمة العقود المبرمة في دول مجلس التعاون نحو «79.7 مليار دولار» في الربع الأول من العام 2024، مقابل «43.95 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتوزعت هذه العقود الإنشائية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024 بواقع «36.48 مليار دولار» لقطاع النفط والغاز، مقابل «0.84 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

ونمت عقود المقاولات في قطاع العقارات بنسبة 35% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى «31.2 مليار دولار»، مقابل «23.08 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام 2023.

وبلغت عقود المقاولات في قطاع المرافق «8.32 مليار دولار» خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل «13.53 مليار دولار» في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت قيمة عقود المقاولات في قطاع النقل بدول مجلس التعاون «1.9 مليار دولار» خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل «5.13 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي القطاع الصناعي بلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة خلال الربع الأول في دول مجلس التعاون «1.8 مليار دولار»، مقابل «1.37 مليار دولار» خلال الربع الأول من العام الماضي.

وقال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة بي إن سي نتورك للأبحاث لـ«الاتحاد»: إن قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات حقق نتائج مذهلة خلال الربع الأول، وسط موجة تفاؤل بنمو نشاط البناء في عام 2024.

وأضاف: وفق المعدل الحالي، يمكننا أن نتوقع أن تصل قيمة عقود المشاريع في الدولة إلى 100 مليار دولار أو أكثر هذا العام.