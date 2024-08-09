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اقتصاد

«اقتصادية عجمان» تنظم «ملتقى الإعلاميين 2024»

«اقتصادية عجمان» تنظم «ملتقى الإعلاميين 2024»
9 أغسطس 2024 17:59

عجمان (الاتحاد) نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ملتقى الإعلاميين لعام 2024، والذي جاء بالتزامن مع الحفل الختامي لدبلوم «روّاد الإعلام الاقتصادي» وذلك ضمن البرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة 2024».

حضر الملتقى عدد من شركاء الدائرة وأعضاء اللجنة العليا المنظّمة لفعاليات «صيفنا سعادة» والمكتب الإعلامي لحكومة عجمان ومؤسسات إعلامية بارزة في الدولة، وعدد من المسؤولين وصنّاع القرار في الدائرة.

وتم خلال الملتقى الاحتفاء بالإعلاميين وروّاد منصّات التواصل الاجتماعي فيما قام خرّيجو الدبلوم باستعراض عدد من أبرز مشاريعهم وهي، إعادة تدوير الأجهزة الذكية، وفندق خاص بالنساء والحصاد الذكي لمياه الأمطار.

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يذكر أن الدائرة خصصت دبلوم (روّاد الإعلام الاقتصادي) للكوادر الوطنية الشابة سعياً منها نحو اكتشاف المواهب الإعلامية الوطنية وتأهيلها وتثقيفها وتمكينها في المجال الاقتصادي والاستثماري، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.

وشارك في الدبلوم الذي امتد لثلاثة أسابيع 21 منتسباً من الفئة الشبابية للأعمار من 18 وحتى 25 سنة، وممن يتمتع بالشغف والإبداع ومهارات التواصل.

اقتصادية عجمان
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