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114 مليون درهم أرباح «سيراميك رأس الخيمة» حتى نهاية يونيو

114 مليون درهم أرباح «سيراميك رأس الخيمة» حتى نهاية يونيو
10 أغسطس 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة، نتائجها المالية، محققة صافي ربح بلغ 113.9 مليون درهم، خلال النصف الأول من العام الحالي، بينما بلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.56 مليار درهم، خلال الفترة المشار إليها.
وقالت الشركة، في بيان صحفي أمس، إن هامش الربح الإجمالي، ارتفع خلال الربع الثاني من عام 2024، بمقدار 110 نقاط على أساس سنوي بنسبة 39.6% بسبب الجهود المستمرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، في جميع العمليات مدعومة بانخفاض أسعار الغاز في الإمارات.
ووصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين، إلى 136.9 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024، بينما بقيت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين عند نفس المستوى بنسبة 17.6%، مقارنة بـ 17.8% في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وفي النصف الأول من العام 2024، سجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين نحو 288 مليون درهم، إلا أن الهامش تحسن بمقدار 70 نقطة أساس سنوياً بنسبة 18.5%
وأوضح البيان أن الشركة تواصل إحراز تقدم قوي في خططها التوسعية، بما في ذلك استكمال ترقيات مصنع البلاط في جريس، الهند، ما يزيد من قدرات إنتاج بلاط GVT.
كما قامت الشركة باستثمارات لتطوير منشأة إنتاج البلاط والأدوات الصحية إلى مصانع ذكية، ما سمح بمزيج متميز من المنتجات وتحسين كفاءة الإنتاج، وتعمل من أجل إنشاء منشأة إنتاج في المملكة العربية السعودية.

سيراميك رأس الخيمة
شركة سيراميك رأس الخيمة
رأس الخيمة
الإمارات
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