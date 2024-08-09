205.2 مليون درهم صافي أرباح أبوظبي الوطنية للتأمين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، أمس عن ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري، قبل تطبيق الضريبة بنسبة 10% على أساس سنوي لتبلغ 224.3 مليون درهم، فيما بلغ صافي الأرباح نحو 205.2 مليون درهم.

وقالت الشركة، في بيان صحفي: إن إجمالي الأصول الموحدة على مستوى المجموعة ارتفع بنسبة 41% لتصل إلى 10.9 مليار درهم في 30 يونيو 2024، مقارنة بـ 7.7 مليار درهم في 31 ديسمبر 2023. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.2 مليار درهم».

وواصلت الشركة تحقيقها أداءً متميزاً خلال العام 2024، الأمر الذي تجسد في تحقيق نتائج مالية قوية، وفي التنفيذ الناجح لمبادرات النمو الاستراتيجية الرئيسية كما استكملت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عملية الاستحواذ على حصة 51% من شركة (أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني) في المملكة العربية السعودية، في خطوة هامة ستسهم في تعزيز مكانة الشركة كشركة تأمين رائدة على مستوى المنطقة، وتؤكد التزامها بتقديم خدمة عملاء استثنائية، وحلول تأمين مبتكرة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وارتفع إجمالي الأصول الموحدة على مستوى المجموعة بنسبة 41% لتصل إلى 10.9 مليار درهم، مقارنة بـ 7.7 مليار درهم في بنهاية ديسمبر وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.2 مليار درهم.

وارتفع إجمالي إيرادات التأمين خلال الأشهر الستة بنسبة كبيرة بلغت 54% على أساس سنوي، لتسجل رقماً قياسياً جديداً بلغ 3.3 مليار درهم، مقارنة بـ 2.1 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2023

وخلال الأشهر الستة الأولى بنهاية يونيو حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ارتفاعاً ملحوظاً في صافي نتائج خدمة التأمين بنسبة 15% على أساس سنوي لتبلغ 204.3 مليون درهم، مقارنة بـ 178.1 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2023، ما يعكس قوة ومتانة عمليات الاكتتاب والتخطيط الاستراتيجي الدقيق في إدارة أعمالنا.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: تعكس إنجازاتنا التزامنا العميق بالتميز على صعيد العمليات التشغيلية وتجسد رؤيتنا الاستراتيجية الطموحة، وإن القوة المالية الراسخة التي تتمتع بها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، والتي تستند إلى فريق عمل يتسم بالكفاءة والاحترافية، تضعنا في طليعة المؤسسات القادرة على تحقيق النمو المستدام، ومواصلة الابتكار، وتقديم أعلى مستويات القيمة لمساهمينا، فضلاً عن الإسهام بفاعلية في تطوير قطاع التأمين على مستوى المنطقة.