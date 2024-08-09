163 مليون درهم أرباح «تعاونية الاتحاد»

دبي (الاتحاد)

أعلنت تعاونية الاتحاد عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2024، والتي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي إيراداتها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 5% لتصل إلى 1.282 مليار درهم.

وارتفعت الأرباح النصف سنوية لتعاونية الاتحاد بفضل نمو الإيرادات بنسب مميزة واستثنائية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت أرباح التعاونية في النصف الأول من عام 2024 مبلغ قدره 163 مليون درهم، بزيادة قدرها 20.6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي 2023، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى اتخاذ خطوات من شأنها تعظيم الأرباح وزيادة الإيرادات بما يعود بالنفع على المساهمين والتعاونية بشكل عام.