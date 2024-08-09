283.8 مليون درهم صافي أرباح «تبريد» في النصف الأول

دبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» عن تسجيلها صافي أرباح قدرها 283.8 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع صافي ربح قدره 401.8 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع نسبته 29%.

وحققت الشركة صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة بنحو 269 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 386.4 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 30%.

ووصلت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.08 مليار درهم مقارنة مع إيرادات بنحو 1.067 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2023.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 4% لتصل إلى 164.5 مليون درهم مقارنة مع 159.4 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما بلغ الربح العائد إلى مساهمي الشركة خلال نفس الفترة 156.9 مليون درهم بنمو 4.6% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت 150 مليون درهم.

وسجلت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري 611.447 مليون درهم مقارنة مع 603.77 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتظهر نتائج النصف الأول تحقيق «تبريد» زيادةً ملحوظة في حجم الاستهلاك بنسبة 8% مقارنةً بالعام الماضي، مما يعكس زيادة الطلب على خدمات التبريد خلال فصل الصيف والتوسع الاستراتيجي الذي شهدته الشركة على مدار العام.

ونتيجةً للأداء التشغيلي القوي، ارتفع صافي الأرباح بعد تعديل البنود غير المتكررة للشركة وقبل خصم الضرائب ليصل إلى 291 مليون درهم، بما يمثل زيادة بنسبة 4% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

شهد أيضاً النصف الأول ارتفاع أرباح «تبريد» قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 603 ملايين درهم، مقارنةً بـ590 مليون درهم للنصف الأول من عام 2023.

كما حققت المجموعة ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات إلى 1.08 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بـ 1.067 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2023، وارتفع هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 56% في النصف الأول من عام 2024، مما يبرهن قدرة الشركة على تحقيق أداء مالي قوي بالتزامن مع توسع أعمالها.