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اقتصاد

722.2 مليون درهم أرباح «طيران أبوظبي» النصفية

722.2 مليون درهم أرباح «طيران أبوظبي» النصفية
10 أغسطس 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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قفزت أرباح شركة طيران أبوظبي بنسبة 612% لتصل إلى 722.2 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع صافي ربح قدره 101.28 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ووصلت الإيرادات إلى 3.23 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع إيرادات بنحو 3.37 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الجاري.
وفي مايو الماضي أعلنت شركة طيران أبوظبي، عن اكتمال صفقة الاستحواذ على حصص في شركات «الاتحاد للطيران الهندسية»، والمركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعَمرة «آمرك»، وشركة جلوبال إيروسبيس لوجيستكس «جال»، من شركة تابعة ومملوكة بالكامل لـ«القابضة» (ADQ)، مقابل إصدار أسهم في شركة طيران أبوظبي. وتسهم الصفقة في إنشاء مجموعة شركات طيران تنافسية ومتكاملة وتمتلك قدرات قوية في مجالات الصيانة والإصلاح، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، والخدمات الهندسية المتقدمة.
وتعد شركة طيران أبوظبي مزوداً رائداً لخدمات الطيران، حيث تمتلك وتشغل أسطولاً مكوناً من 62 طائرة تلبي الاحتياجات المتنامية لنقل كبار الشخصيات، وعمليات البحث والإنقاذ، ورش المحاصيل الزراعية، وتقديم الدعم لضحايا الزلازل، وعمليات إطفاء الحرائق في الإمارات ودول أخرى. 
وتتمتع الشركة بسجل حافل في دعم الشركات العاملة في قطاع النفط بمنطقة الشرق الأوسط خاصة والعالم بشكل عام من خلال أكثر من مليون ساعة طيران خلال العقود الخمسة الماضية.

طيران أبوظبي
شركة طيران أبوظبي
الإمارات
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