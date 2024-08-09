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اقتصاد

(إيه 380) لـ«الاتحاد للطيران» تحلق إلى سنغافورة 1 فبراير

(إيه 380) لـ«الاتحاد للطيران» تحلق إلى سنغافورة 1 فبراير
10 أغسطس 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات أمس عن بدء تشغيل طائرة (إيه 380)، (A380) العملاقة إلى سنغافورة ابتداء من 1 فبراير 2025، وستكون سنغافورة، مركز القوة الآسيوية، رابع مدينة كبرى تختبر تجربة طائرة A380 مع الاتحاد للطيران، إلى جانب لندن ونيويورك، وباريس التي ستنطلق إليها الطائرة العملاقة في 1 نوفمبر، ما يعني أن الاتحاد ستدخل طائرتها السادسة من طراز A380 إلى عملياتها التشغيلية أوائل عام 2025.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: يسرّنا أن نعلن عن تشغيل طائرة A380 الشهيرة على طريق سنغافورة أوائل العام المقبل. فهذه الطائرة تقدّم لمسافري الأعمال والاستجمام تجربة سفر استثنائية ورحلات ربط سلسة إلى وجهاتنا في الشرق الأوسط، أوروبا وأميركا الشمالية، وتسلط الضوء على التزام الاتحاد بتعزيز السفر إلى أبوظبي وما ورائها، مع ضمان المزيد من الراحة لضيوفنا وسنطلق الطائرة السادسة من نفس الطراز أوائل العام المقبل مع توسعة قدرتنا الاستيعابية لملاقاة متطلبات الضيوف في السفر.
وأضاف تقدّم طائرة إيرباص A380 لمسة خاصة للسفر، مع 68 مقعداً في فئة السياحية الرحبة والتي توفر 4 بوصات إضافية في مساحة الرجلين و337 مقعداً ذكياً في فئة الدرجة السياحية التي توفر مساند الرأس الجانبية التي تتفرّد بها طائرات الاتحاد للطيران، مع وسادة كبيرة الحجم لمزيد من الراحة. ويضم الطابق العلوي للطائرة 70 مقعداً من مقاعد استوديو الأعمال بتصميمه الأنيق الذي يوفر أجواءً أكثر خصوصية وهدوءاً.
ويمكن للضيوف على الطابق العلوي لطائرة الاتحاد A380، زيارة صالة «المجلس» الراقية التي تقدّم تصاميم أرماني/كاسا، إضافة إلى حصولهم على مستلزمات سفر فاخرة لتجربة رفاهية متكاملة على متن الطائرة. وتسمح خدمة الواي فاي الشاملة للضيوف بمتابعة الأعمال والبقاء على تواصل.
وبالنسبة للضيوف على الدرجة الأولى، فيمكنهم الاختيار لواحدة من تسع وحدات من فئة «مسكن الدرجة الأولى» الذي يضم مساحة معيشة خاصة ومستلزمات سفر وأدوات مائدة راقية، ومقعداً جلدياً وثيراً.
وتعد مقصورة الإيوان من أشهر تجارب السفر والأكثر رفاهية في الأجواء، وهي حصرية بطائرات A380 التابعة للاتحاد للطيران.

أبوظبي
الاتحاد للطيران
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سنغافورة
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آيرباص A380
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