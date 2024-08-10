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اقتصاد

الإمارات مركز رئيسي لتصدير الألمنيوم للأسواق العالمية

«الإمارات للألمنيوم» تنتج طناً واحداً من كل 25 طناً من الإنتاج العالمي (الاتحاد)
11 أغسطس 2024 01:08

أبوظبي (وام) 

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عززت دولة الإمارات مكانتها الرائدة عالمياً في صناعة الألمنيوم عالي الجودة، لتصبح إحدى أكبر الدول المنتجة على مستوى العالم، ومركزاً رئيسياً لتصديره إلى الأسواق العالمية.
وشهدت صناعة الألمنيوم في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مع مواصلة الشركات الإماراتية ضخ استثمارات كبيرة لبناء منشآت جديدة تلبي زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين الكفاءة، بما يعكس الطلب الكبير الذي يشهده المنتج الوطني في الأسواق المحلية والعالمية.
ونجحت الدولة في تعزيز مكانتها في صناعة الألمنيوم بالأسواق العالمية، بعد أن بلغت صادرتها نحو 2 مليار كيلوجرام من سبائك الألمنيوم الخام خلال العام الماضي، وذلك وفق تقرير البنك الدولي حول «واردات سبائك الألمنيوم الخام».
وبحسب البنك الدولي، كان الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر مستوردي سبائك الألمنيوم الخام من دولة الإمارات بنحو 448.9 مليون كيلو جرام بنهاية 2023، ثم الولايات المتحدة بقرابة 322.5 مليون كيلو جرام، تليها اليابان بنحو 258.04 مليون كيلوجرام.
وتعمل كبرى شركات الألمنيوم الوطنية في الدولة وفي مقدمتها «الإمارات العالمية للألمنيوم» على تنفيذ مشاريع توسعية ضخمة تهدف إلى زيادة الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد على الألمنيوم عالي الجودة ومنخفض الكربون في الأسواق العالمية، حيث تحرص الشركة من خلال عملياتها الإنتاجية على تقليل الأثر البيئي والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الإنتاج.
وتستعد «الإمارات العالمية للألمنيوم» في المرحلة المقبلة من العام الجاري للانتهاء من بناء مجموعة من المنشآت، من بينها «مصنع إعادة تدوير الألمنيوم» بقدرة إنتاجية تصل إلى 170 ألف طن سنوياً، والمصنع التجريبي لـ «تحويل بقايا البوكسيت الكاوية إلى تربة»، والتي ستسهم في تحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل البصمة الكربونية، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل نوعية.
وتوفر «الإمارات العالمية للألمنيوم» منتجاتها لأكثر من 400 عميل في أكثر من 50 دولة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأميركتين، حيث تنتج طناً واحداً من كل 25 طناً من حجم الإنتاج العالمي للألمنيوم، ما يمثل نحو 1.5 في المائة من إجمالي الاقتصاد الوطني، فيما ضخت الشركة في نهاية العام الماضي نحو 7.3 مليار درهم في اقتصاد الدولة.
وبلغ حجم مبيعات الشركة نحو 2.745 مليون طن متري من الألمنيوم الأوّلي في 2023، مقارنة بنحو 2.743 مليون طن في 2022، لتتصدر حجم المبيعات في، في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وسلطنة عمان، الذي بلغ 6.3 مليون طن متري، وفقاً لبيانات المجلس الخليجي للألمنيوم.

الإمارات
الألمنيوم
الصناعة
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