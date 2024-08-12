140 % نمواً في «ضيافة» الفعاليات الخارجية بـ «دبي التجاري العالمي»



دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، عن تحقيق إدارة الضيافة نمواً بنسبة 140% خلال النصف الأول من عام 2024، ليعزز مكانته الرائدة في قطاع الضيافة ودوره المحوري كمزود رئيس لخدمات الفعاليات المقامة خارج المركز وداخله.

وشهدت إدارة الضيافة زيادة كبيرة في أعداد الضيوف الذين تم تقديم الخدمات لهم في الفعاليات الخارجية، والذين وصل عددهم إلى 104 آلاف و732 ضيفاً في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 43 ألفاً و615 ضيفاً في النصف الأول من عام 2023.

وقال ماهر عبدالكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، إن إدارة الضيافة شهدت خلال النصف الأول من العام الجاري، زيادة كبيرة في تقديم خدمات الضيافة للفعاليات الخارجية، كما أظهرت المشاركة في الفعاليات عالمية المستوى، مثل سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، ومعرض دبي العالمي للقوارب، ومعرض دبي للطيران، القدرة على تقديم خدمات ضيافة استثنائية على نطاق واسع.

وسجلت خدمات الضيافة لحفلات الزفاف أيضاً نمواً كبيراً، حيث ارتفع عدد ضيوفها بنسبة 41% ليصل إلى 35 ألفاً و150 ضيفاً في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 24 ألفاً و790 ضيفاً في النصف الأول من العام الماضي.

ولمواكبة مسيرة النمو، قامت إدارة الضيافة بزيادة عدد الطهاة، إذ يبلغ حالياً 113 طاهياً وطاهية، مقارنة بـ 90 طاهياً خلال نفس الفترة من العام الماضي، يقدمون إبداعاتهم في الطهي في مطبخ عصري مجهز بأحدث المعدات تبلغ مساحته 3650 متراً مربعاً ويقدم مأكولات طازجة عالية الجودة.

كما تضاعف إجمالي عدد الموظفين الدائمين تقريباً، ليصل إلى 195 موظفاً، مقارنة بـ 100 موظف في النصف الأول من عام 2023، كما ارتفع عدد الموظفين المتعاقدين والمؤقتين بأكثر من 8% ليصل إلى 25 ألفاً و395 موظفاً في النصف الأول من 2024، مقارنة بـ 23 ألفاً و473 موظفاً في النصف الأول من 2023.

واستقبل مركز مؤتمرات «جافزا ون» 7150 ضيفاً في النصف الأول من عام 2024، بزيادة أكثر من 28% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، وارتفع إجمالي عدد الفعاليات المقامة في «جافزا ون» بمقدار 17% من 76 فعالية في النصف الأول 2023 إلى 89 فعالية في النصف الأول 2024.

وتمتلك إدارة الضيافة في مركز دبي التجاري العالمي، القدرة على تقديم خدماتها لأكثر من 40 ألف شخص يومياً، كما تقدم خدماتها الحائزة على جوائز مرموقة للفعاليات الداخلية والخارجية.