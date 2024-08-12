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اقتصاد

«أوبك»: اقتصاد الإمارات يواصل نموه القوي

«أوبك»: اقتصاد الإمارات يواصل نموه القوي
12 أغسطس 2024 15:54

فيينا (وام)
أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أن اقتصاد دولة الإمارات يواصل نموه القوي، لا سيما في القطاعات غير النفطية مثل العقارات والسياحة والتصنيع.

وذكرت «أوبك»، في تقريرها لشهر أغسطس الصادر أمس، أن ثقة الأعمال في دولة الإمارات تظل مرتفعة وسط توقعات الشركات باستمرار وتيرة النمو والتوسع خلال الفترة القادمة.
وأشارت منظمة «أوبك» إلى أن السياسات الاقتصادية القوية لدولة الإمارات والشراكات الدولية الاستراتيجية، تضعها في موقع قوي للحفاظ على مسارها التصاعدي وتعزيز تنويع اقتصادها بشكل أكبر.
ونوه إلى أنه على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية، وقع مصرف الإمارات المركزي مؤخراً اتفاقيات مبادلة العملات مع إثيوبيا وسيشل وإندونيسيا تهدف إلى تسهيل المعاملات عبر الحدود وتعزيز التعاون في نظام الدفع.
وذكر التقرير، أن دولة الإمارات أكملت مؤخراً اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع موريشيوس التي تستهدف إلغاء الرسوم الجمركية ودعم التجارة بين البلدين وتعزيز الروابط التجارية والدبلوماسية للإمارات في أفريقيا، وتوقع أن تدعم جهود تنويع الاقتصاد، لا سيما في القطاع غير النفطي.

أوبك
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