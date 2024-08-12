427 مليون درهم صافي أرباح «العربية للطيران» خلال الربع الثاني

الشارقة (الاتحاد)



أعلنت «العربية للطيران»، اليوم، تسجيل نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2024، حيث واصلت الشركة توسيع شبكة وجهاتها، وتعزيز مكانتها الرائدة في السوق.

وسجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية بلغت 427 مليون درهم خلال الربع الثاني المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2024 بانخفاض نسبته 7% مقارنة مع 459 مليون درهم سجلتها الشركة في الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني 1.65 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19% مقارنة بإيرادات الربع الثاني من العام الماضي.

ونقلت الشركة على متن أسطولها أكثر من 4.5 مليون مسافر خلال الفترة بين أبريل ويونيو 2024 عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية، وذلك بارتفاع نسبته 19% مقارنةً بـ 3.8 مليون مسافر تم نقلهم خلال الربع الثاني من العام الماضي، بينما ارتفع معدل إشغال المقاعد «نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة» خلال الفترة ذاتها بنسبة 3% إلى 79%.وفي معرض تعليقه على النتائج، قال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «جاءت الأرباح القوية التي سجلتها (العربية للطيران) خلال الربع الثاني من هذا العام مدفوعة بالطلب القوي على السفر الجوي ونمو الإيرادات، مما تعكس الأسس القوية للشركة وخدمات القيمة المضافة التي نقدمها لعملائنا».

وأضاف قائلاً: «وبالرغم من ارتفاع الطلب على السفر الجوي، استمر قطاع الطيران في مواجه تباطؤ نمو هامش الربحية وارتفاع التكاليف خلال الربع الثاني من هذا العام، مدفوع باستمرار التحديات الاقتصادية والمتغيرات الجيوسياسية العالمية، وارتفاع أسعار الوقود، إلى جانب تأثير تقلبات العملات التي شهدتها بعض الأسواق الرئيسية، وتحديات سلسة التوريد التي أدت إلى زيادة ضغوط التضخم. وتعكس قدرة (العربية للطيران) في الحفاظ على زخم نموها وتحقيق الربحية القوية وسط هذه التحديات مرونة نموذج أعمالنا ومدى كفاءة فريق الإدارة».

وسجلت «العربية للطيران» خلال النصف الأول من العام الحالي «الفترة من يناير إلى يونيو»، أرباحاً صافية بلغت 693 مليون درهم، بانخفاض نسبته 13% مقارنة مع 801 مليون درهم تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت إيرادات الشركة خلال النصف الأول 3.19 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13% مقارنة مع 2.82 مليار درهم تم تسجيلها في النصف الأول من العام السابق.

وقدمت الشركة خدماتها لأكثر من 8.9 مليون مسافر في الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2024 انطلاقاً من جميع مراكز عملياتها التشغيلية، بارتفاع نسبته 16% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وحافظ معدل إشغال المقاعد خلال النصف الأول على نسبة مرتفعة بلغت 81%.