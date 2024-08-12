16 مليار درهم صافي أرباح 6 شركات تابعة لـ«أدنوك»

أبوظبي (وام)

أعلنت شركات مجموعة «أدنوك» المدرجة في سوق أبوظبي المالي عن نتائج مالية قوية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2024، حيث سجلت الشركات الست إيرادات مجمعة بقيمة 89 مليار درهم، وأرباحاً قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 28.4 مليار درهم، وصافي أرباح يزيد على 16 مليار درهم للنصف الأول من عام 2024.

وسجلت أدنوك للتوزيع، الشركة الرائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، زيادة في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في الربع الثاني من عام 2024، بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 979 مليون درهم، وزيادة في صافي الأرباح بنسبة 12.9 % على أساس سنوي لتصل إلى 623 مليون درهم، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 8.8 مليار درهم.

وحققت «أدنوك للحفر» نتائج مالية قياسية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2024 مدفوعة بالتوسع في العمليات في جميع القطاعات بما في ذلك قطاع خدمات حقول النفط، فيما ارتفعت إيرادات الشركة في الربع الثاني والنصف الأول من العام لتصل إلى 3.3 مليار درهم وأكثر من 6.6 مليون درهم، بزيادة بنسبة 29% و26% على أساس سنوي على التوالي.

وأعلنت «أدنوك للغاز» عن نتائج مالية قوية للربع الثاني من عام 2024 محققةً صافي دخل معدل بلغ 4.4 مليار درهم بزيادة نسبتها 21% على أساس سنوي متجاوزة توقعات السوق.

وفي النصف الأول من عام 2024، بلغت إيرادات الشركة 44.4 مليار درهم، في حين سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك 15.3 مليار درهم وصافي دخل قدره 8.7 مليار درهم.

وسجلت «أدنوك للإمداد والخدمات» في النصف الأول من عام 2024 صافي أرباح بلغ 1.5 مليار درهم بزيادة قدرها 31% عن النصف الأول من عام 2023، كما بلغت إيرادات الشركة 6.4 مليار درهم في الفترة نفسها، بزيادة بنسبة 42% مقارنة مع النصف الأول من عام 2023.

وحققت «بروج» ربحاً صافياً بلغ 2.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 35% على أساس سنوي، كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 21% لتصل إلى 4.3 مليار درهم مع تحقيقها إيرادات بلغت 10.3 مليار درهم. وأعلنت «فيرتيغلوب»، عن إيراداتها للربع الثاني من عام 2024 بقيمة 1.8 مليار درهم والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 571 مليون درهم مع صافي ربح معدل عائد إلى المساهمين قدره 55 مليون درهم.