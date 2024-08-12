1.2 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

خيمت حالة من الهدوء على جلسة التداول في أسواق الأسهم المحلية أمس، حيث بلغت قيمة التداول الإجمالية نحو 1.2 مليار درهم، تمت على 343 مليون سهم، من خلال 26.7 ألف صفقة أبرمت على أسهم الشركات المدرجة في السوقين.

وأظهرت البيانات أن المحافظ الاستثمارية ضخت في أسواق الأسهم الإماراتية نحو 67 مليون درهم صافي شراء خلال الجلسة.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على مستوى 9215 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.97٪ وذلك بضغط من عمليات جني أرباح على سهم الشركة العالمية القابضة الذي انخفض بنسبة 2.4% ليستقر عند مستوى 405 دراهم للسهم الواحد، وذلك رغم أن السيولة التي تدفقت للتداول على السهم بلغت 208 ملايين درهم خلال الجلسة.

وشهدت جلسة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية إبرام نحو 20 ألف صفقة تم من خلالها تداول 250 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.033 مليار درهم.

وكانت محصلة التداولات في سوق العاصمة أبوظبي ارتفاع أسعار 28 شركة مقابل تراجع أسعار 29 شركة واستقرار أسعار 56 شركة دون تغيير مقارنة مع أسعار الإغلاق الرسمية لها بنهاية جلسة الجمعة الماضي.

كما أظهرت البيانات أن محصلة تداولات المؤسسات في سوق أبوظبي خلال الجلسة أمس، سجلت 31 مليون درهم صافي شراء، فيما كانت محصلة تداولات المستثمرين الأجانب خلال نفس الجلسة، سجلت 5.8 مليون درهم صافي بيع.

وشهدت جلسة التداول في سوق دبي المالي إغلاق المؤشر العام للسوق على ارتفاع بلغت نسبته 0.15٪ عند مستوى الإغلاق البالغ 4201 نقطة.

كما شهد السوق إبرام نحو 6.7 آلاف صفقة تم من خلالها تداول ما يقارب 93 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 171 مليون درهم. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 37 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 32 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال جلسة الأمس نحو 9.6 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 20.7 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 22 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 23 مليون درهم خلال نفس الفترة.

ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال الجلسة نحو 68.6 مليون درهم لتشكل ما نسبته 40% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 76 مليون درهم لتشكل ما نسبته 44.5% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 7.6 مليون درهم صافي بيع.

أما الصناديق والمحافظ الاستثمارية المتنوعة، فقد بلغت محصلة تداولاتها نحو 36 مليون درهم صافي شراء خلال الجلسة.