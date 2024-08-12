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اقتصاد

615 مليون درهم قيمة التقييم العقاري في عجمان

615 مليون درهم قيمة التقييم العقاري في عجمان
13 أغسطس 2024 01:40

عجمان (وام)

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وصل عدد معاملات التقييم العقاري في إمارة عجمان خلال شهر يوليو الماضي إلى 194 معاملة بإجمالي 615 مليون درهم وبنمو ملحوظ تجاوز 42.7 % مقارنة بشهر يونيو الماضي.
وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، إن عمليات التقييم شملت العقارت التجارية والسكنية والصناعية بالإضافة إلى الزراعية، لافتاً إلى أن العقارات التجارية نالت الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للتقييم بواقع 338 مليون درهم متقدمة على العقارات السكنية التي بلغت قيمتها الإجمالية 179 مليون درهم.
وأشار مدير عام الدائرة إلى أن تقرير شهر يوليو تضمن معاملات التقييم الشخصي والتقييم الخاص بالمحاكم والمؤسسات فضلاً عن التقييم الخاص بالإقامات الذهبية طويلة الأمد للمستثمرين والتي بلغ عددها 177 معاملة بارتفاع قدره 45.7 % فيما بلغت قيمتها الإجمالية 374 مليون درهم محققة نمواً تجاوز 47.8 % وذلك مقارنة بشهر يونيو الماضي.

عجمان
القطاع العقاري
دائرة الأراضي والتنظيم العقاري
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