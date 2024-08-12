6.3 مليار درهم مبيعات الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

تبلغ إيرادات سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في دولة الإمارات 6.3 مليار درهم (1.7 مليار دولار) في عام 2024، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة «ستاتيستا» لأبحاث السوق.

وأكد التقرير أن أسواق دولة الإمارات تشهد طفرة في الطلب على الهواتف الذكية المتطورة، مدفوعة بقاعدة واسعة من المستهلكين، لافتاً إلى أن الهواتف المتحركة تستحوذ على 45.8% من إجمالي مبيعات قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية خلال العام الحالي بقيمة 2.91 مليار درهم (793 مليون دولار).

وجاءت أجهزة الكمبيوتر في الترتيب التالي بحصة 26.3% من إجمالي مبيعات القطاع بقيمة 1.67 مليار درهم (455.5 مليون درهم)، ثم أجهزة التلفزيون التي تصل حصتها إلى 23.3% بقيمة مبيعات 1.48 مليار درهم (404 ملايين دولار).

وحلت أجهزة الألعاب الإلكترونية في الترتيب التالي بحصة تصل إلى 3.5% لتصل مبيعاتها خلال العام الحالي إلى 224.2 مليون درهم (61.1 مليون دولار) ثم ملحقات التلفزيون بحصة 0.75% وبقيمة 47.7 مليون درهم (13 مليون دولار)، وأخيراً أجهزة الـ«درونز» بقيمة مبيعات تصل إلى 16.1 مليون درهم 4.4 مليون دولار.

وتوقع التقرير استمرار نمو قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية خلال الفترة من 2024 إلى 2027 ليسجل مبيعات قيمتها 1.745 مليار دولار في 2025، و1.760 مليار دولار في 2026، و1.771 مليار دولار في 2027، و1.784 مليار دولار في 2028، و1.796 مليار دولار في 2029.

وتصل حصة المبيعات عبر الإنترنت 46.2% من إجمالي الإيرادات في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية بحلول خلال العام الحالي لترتفع هذه الحصة إلى 65.3% خلال عام 2029 ومن المتوقع أن يصل الحجم في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية إلى 12.94 مليون قطعة بحلول عام 2029.

وأشار التقرير إلى التواجد الراسخ لشركات الإلكترونيات الكبرى مثل “أبل” و”سامسونج” و”هواوي” و”سوني” في السوق المحلية وذلك في مجالات الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية ووحدات التحكم في الألعاب.

وأضاف أن عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وميتا يحققون خطوات واسعة في الواقع الافتراضي والمعزز، والتي أصبحت مكونات ذات أهمية متزايدة في السوق وبشكل عام تشتد المنافسة في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات حيث تتنافس الشركات المعنية على الاستحواذ باهتمام المستهلك.

ونوه التقرير إلى أن تنامي شبكات الجيل الخامس فضلاً عن تزايد الشعبية للمنازل الذكية، والتقدم في تقنيات الواقع المعزز والافتراضي يخلق عدداً كبيراً من الفرص لتوسع سوق الإلكترونيات الاستهلاكية ويؤدي إلى زيادة نمو السوق خلال السنوات المقبلة.

وتشمل البيانات التي رصدتها ستاتيستا المبيعات من المؤسسات إلى الأفراد “ B2C “ وتعتمد الأرقام على إنفاق المستهلكين على الأجهزة الإلكترونية والرقمية المستخدمة بشكل خاص إما للترفيه ومنها أجهزة التلفزيون، ووحدات التحكم في الألعاب، ومكبرات الصوت الذكية، أو الاتصالات ومنها الهواتف، والهواتف الذكية، أو أنشطة المكاتب المنزلية ومنها الطابعات وآلات النسخ.