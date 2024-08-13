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الذهب يهبط مع ترقب بيانات التضخم

أسعار الذهب
13 أغسطس 2024 09:37

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع جني الأرباح بعد أن سجل المعدن أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، بينما ينتظر المتعاملون في السوق بيانات التضخم الأميركية الرئيسية التي قد تقدم مزيدا من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.
بحلول الساعة 0259 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2462.19 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الثاني من أغسطس في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت الأسعار بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة الماضية.
فيما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا يذكر لتستقر عند 2502.40 دولار.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 27.67 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 933.96 دولار، فيما خسر البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 914.25 دولار.

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المصدر: وكالات
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