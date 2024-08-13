الأربعاء 14 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"طيران الإمارات" تشغل طائراتها المحدثة "بوينج 777" إلى زيوريخ والرياض

"طيران الإمارات" (أرشيفية)
13 أغسطس 2024 10:08

كشفت طيران الإمارات، اليوم، عن خططها لتشغيل طائراتها المحدثة من طراز "بوينج 777"، إلى وجهتين جديدتين هما زيوريخ والرياض، وذلك اعتباراً من  الأول من أكتوبر المقبل.

وقالت الناقلة، في بيان صحفي اليوم، إنها تعتزم إضافة طائرات "بوينج 777" المحدثة إلى عملياتها في جنيف وبروكسل، ليصبحا أول وجهتين على شبكة الناقلة تتمتعان بمقصورات "بوينج 777" المحدثة على جميع الرحلات.

وتعتزم طيران الإمارات تشغيل طائراتها "بوينج 777 " المحدثة إلى زيوريخ، عبر الرحلتين "ئي كيه 085" و"ئي كيه 086"، وإلى الرياض عبر الرحلتين "ئي كيه 819" و"ئي كيه 820"، لتكون الوجهة الأولى التي تشهد الدرجة السياحية الممتازة في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.

أخبار ذات صلة
"طيران الإمارات" تعلن إقلاع طائرتها المحدثة من طراز "بوينج 777" إلى جنيف
«صيفك رواية 2024» تصحب القرّاء إلى 4 دول

واعتباراً من 22 سبتمبر المقبل، ستصبح جنيف أول وجهة في شبكة طيران الإمارات تضم مقاعد الدرجة السياحية الممتازة ومقصورات درجة الأعمال المحدثة كلياً على جميع الرحلات، مع تقديم طائرة "بوينج 777" على الرحلتين "ئي كيه 89" و"ئي كيه 90"، كما ستشغل الناقلة رحلة ثانية إلى بروكسل بطائرة "بوينج 777" المحدثة عبر الرحلتين "ئي كيه 181" و"ئي كيه 182" بمعدل 6 رحلات أسبوعية اعتباراً من 9 أكتوبر المقبل.

وتعتزم الناقلة خدمة 28 وجهة بالدرجة السياحية الممتازة حتى نهاية هذا العام. 

وحتى الآن، تم الانتهاء من تحديث 25 طائرة، ومن المقرر أن تخضع 17 طائرة أخرى لعملية تحديث شاملة بحلول ديسمبر 2024.

 

المصدر: وام
الرياض
طيران الإمارات
زيوريخ
آخر الأخبار
141 لاعباً يمثلون الإمارات في «الألعاب المدرسية العالمية»
الرياضة
141 لاعباً يمثلون الإمارات في «الألعاب المدرسية العالمية»
اليوم 12:00
المقاولون.. من بطل الدوري المصري عام 83 إلى الدرجة الثانية
الرياضة
المقاولون.. من بطل الدوري المصري عام 83 إلى الدرجة الثانية
اليوم 12:00
نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعقارات أبوظبي في النصف الأول
اقتصاد
نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعقارات أبوظبي في النصف الأول
اليوم 11:57
أهلاً بـ «الليجا».. الدوري الإسباني ينطلق بـ «توقيت بلباو»
الرياضة
أهلاً بـ «الليجا».. الدوري الإسباني ينطلق بـ «توقيت بلباو»
اليوم 11:49
شو يواصل الغياب من أوتار الركبة إلى ربلة الساق
الرياضة
شو يواصل الغياب من أوتار الركبة إلى ربلة الساق
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©