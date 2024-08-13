«أدنوك للحفر» تدرج أسهمها في مؤشرات «MSCI»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أدنوك للحفر، اليوم، عن إدراج أسهمها في مؤشرات MSCI اعتباراً من إغلاق السوق في 30 أغسطس 2024، كما أن أدنوك للحفر ستدرج في مؤشراتMSCI، بما في ذلك MSCI EM، وMSCI UAE بعد استيفاء المعايير اللازمة، وستصبح الشركة بذلك العضو الـ 12 في مؤشر MSCI الإمارات (MSCI UAE).

وقال عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: «فخورون بإدراج أدنوك للحفر في مؤشرات MSCI، فنجاحنا في إدراج الشركة في مؤشرات بحجم MSCI سيعزز جهود الشركة التوسعية وسيسهم في تنويع قاعدة مستثمريها، كما سيدعم إبراز نموذج أعمالنا وملف إيراداتنا بشكل أكثر وضوحاً في الأسواق العالمية. حققنا هذا الإنجاز بفضل التزامنا الراسخ بتحقيق التميز، ورفع الكفاءة في جميع عملياتنا، وتعزيز معايير السلامة والنمو المستدام، والتركيز على المستثمرين، كما كان لدعم مساهمينا المستمر دور فعال في تحقيق هذا الإنجاز».

وفي مايو 2024، أكملت أدنوك بنجاح طرح مؤسسي لـ 880 مليون سهم في أدنوك للحفر مقابل 935 مليون دولار (3,434 مليار درهم ).

ويمثل عدد الأسهم المطروحة 5.5% من إجمالي رأس المال الصادر والأسهم القائمة لشركة أدنوك للحفر، وقد نجح الطرح في رفع نسبة التداول الحر لأسهم الشركة إلى 16.5% مما سمح للشركة بتلبية جميع متطلبات إدراج مؤشر MSCI اللازمة.

ويوفر الإدراج في مؤشرات MSCI إمكانية انتشار أكبر للشركة، ويسلط الضوء عليها بين المستثمرين العالميين ويزيد من مصداقية أسهم الشركة في الأسواق المالية.

ومن المتوقع أن يعزز إدراج أسهم أدنوك للحفر السيولة، بالنظر إلى التدفقات النقدية المتوقعة، والإقبال المحتمل من المستثمرين المؤسسيين النشطين الذين يتتبعون مؤشرات MSCI.

كما يستحوذ مؤشر MSCI للأسواق الناشئة (MSCI EM) على تمثيل الشركات الكبيرة والمتوسطة في 24 دولة من الأسواق الناشئة.