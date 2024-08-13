49.5 مليار درهم تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص خلال 5 أشهر

أبوظبي (وام)

بلغ إجمالي تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص نحو 49.5 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ليصل إجمالي رصيدها التراكمي إلى 1.182 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، مقابل 1.132 تريليون درهم، بنهاية ديسمبر 2023، بنمو 4.5%، وفق إحصائيات صادرة عن مَصْرِف الإمارات المركزي.وارتفعت تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص على أساس شهري بنسبة 1.22% أو ما يوازي 14.3 مليار درهم، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 5.3% أو ما يعادل 59.7 مليار درهم.

ووفق إحصائيات المصرف المركزي، تستحوذ البنوك الوطنية على نحو 91.4% من إجمالي محفظة ائتمان البنوك العاملة في الدولة للقطاع الخاص، والبالغة نحو 1.29 تريليون درهم مع نهاية مايو الماضي، بينما يصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 8.6%.

ونمت تمويلات البنوك الأجنبية للقطاع الخاص إلى 111.5 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.18% أو ما يوازي 200 مليون درهم، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 4.3% أو ما يعادل 4.6 مليار درهم.

وزادت تمويلات البنوك الأجنبية للقطاع الخاص بنسبة 3.24% أو ما يعادل 3.5 مليار درهم، خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري.