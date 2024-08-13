«ديوا» تدشن 558 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت خلال النصف الأول



دبي (الاتحاد)

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، عن تدشين الهيئة 558 محطة توزيع جهد 11 كيلو فولت في مختلف أنحاء إمارة دبي، خلال النصف الأول من عام 2024.وقال معاليه، في بيان اليوم، إن العمل في هذه المحطات والمهام المرتبطة بها تضمن ما مجموعه 420 ألفاً و350 ساعة عمل، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مؤكداً مواصلة الهيئة جهودها الدؤوبة لمواكبة الزخم التنموي في إمارة دبي وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في دبي، وتوفير إمدادات الكهرباء وفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية والاستدامة.

وأوضح أن الهيئة حققت خلال 2023، إنجازاً عالمياً بتسجيلها أقل فاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بنسبة 2%، وأدنى مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم في عام 2023 بمتوسط 1.06 دقيقة فقط لكل مشترك.

من جانبه، قال المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، إن إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 33 كيلوفولت في الخدمة يبلغ 72 محطة، بينما يصل عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت) إلى 44 ألفاً و472 محطة.