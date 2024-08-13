439 مليون درهم صافي أرباح «موانئ أبوظبي» بنمو 42 %

بوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، تحقيق صافي أرباح بلغ 439 مليون درهم في الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي، بينما بلغ صافي الأرباح، بعد استقطاع حصص الأقلية 333 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 16% على أساس سنوي، مشيرة إلى ارتفاع الإيرادات بأكثر من الضعف على أساس سنوي لتصل إلى 4.18 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن ارتفاع الإيرادات يعود إلى النمو العضوي في قطاع الموانئ، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، إضافة إلى استحواذات «نواتوم» و «جي إف إس»، مشيرة إلى أن الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ارتفعت بنسبة 56% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.07 مليار درهم في الربع الثاني، وبلغت نسبة هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 25.6% خلال الفترة ذاتها.

بدوره، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «أثبتت نتائجنا القوية للربع الثاني نجاح خطتنا للتوسع الدولي التي تنفذها المجموعة، وتعزز من خلالها القيمة التي تقدمها، وقد حققنا ذلك ليس فقط عبر عمليات الاستحواذ، ولكن أيضاً عبر النمو العضوي القوي في جميع قطاعات أعمالنا. وخلال الفترة المتبقية من عام 2024 وما بعدها، فنحن على ثقة من أننا على المسار الصحيح لاستكمال خطط التوسع الدولي بما يحقق الربحية للمجموعة.»

من جانبه، قال مارتن آروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية في مجموعة موانئ أبوظبي: «تعكس نتائجنا المالية القوية للربع الثاني من 2024 تأثيرات عمليات الاستحواذ التراكمية التي قمنا بها مؤخراً، والنمو العضوي الإيجابي لمحفظة أعمالنا القائمة على خمسة قطاعات أعمال رئيسة، والتي قادها خلال هذه الفترة قطاع الموانئ، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي».

من جهته، قال روس تومبسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستراتيجية والنمو في مجموعة موانئ أبوظبي: «بالنظر إلى المستقبل، فإننا نخطط لتسريع استراتيجية «التكامل الذكي»، والاستفادة من التآزر بين منظومة أعمالنا المتوسعة، وحضورنا العالمي، للمساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي غير النفطي في دولة الإمارات».