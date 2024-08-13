الأربعاء 14 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«إمباور» ترسي عقد بناء محطة واجهة ديرة البحرية

«إمباور» ترفع طاقة تبريد مناطق الخليج التجاري بمحطة رابعة
13 أغسطس 2024 15:30


دبي (الاتحاد)
 أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، انطلاق عمليات بناء محطتها بمنطقة ديرة، وذلك عشية ترسيتها عقد البناء الرئيسي للمحطة الجديدة، والتي بدورها ستخدم أكثر من 46 مبنى ضمن مشروع «ديرة ووترفرونت - واجهة ديرة البحرية»، والمعروف أيضاً باسم مشروع إثراء ديرة، ويستهدف تنشيط وتحديث المنطقة الحيوية من خلال إقامة 20 منطقة سكنية مؤلفة من ساحات عامة مترابطة تضم شققاً فسيحة، ومساحات تجارية مميزة ومكاتب حديثة، ويتم تنفيذ ذلك مع المحافظة على جمال الطابع التراثي والثقافي لمنطقة ديرة التاريخية.

أخبار ذات صلة
1.35 مليار درهم إيرادات «إمباور» خلال النصف الأول

وأشارت المؤسسة إلى أن محطة «ديرة ووترفرونت- واجهة ديرة البحرية» ستعتمد أفضل التقنيات في عمليتها من خلال استخدام تكنولوجيا تخزين الطاقة الحرارية «TES» ومياه الصرف المعالجة «TSE» الحاصلة على جوائز عالمية لإنتاج المياه المبردة وضخّها إلى المباني، عبر محطات التبادل الحراري الموجودة في كل مبنى.
وأكدت المؤسسة أن أعمال البناء تمضي وفقاً للجدول الزمني المحدد، وبإشراف مباشر من فريق المشاريع الداخلية في «إمباور»، بغية إنجاز المحطة الجديدة على مرحلتين بطاقة إنتاجية تصل إلى 39.000 طن تبريد، حيث ستبدأ عمليات تشغيل المحطة في إطار المرحلة الأولى نهاية يونيو 2025 وبطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 20.000 طن تبريد صديق للبيئة.
ولفتت «إمباور» إلى أنها وبدعم من المستثمرين والمساهمين، ماضية قدماً في ضخ الاستثمارات المدروسة لتوسيع عملياتها في دبي، في إطار التزامها بخطط التحديث والتطوير لمنشآتها وطواقمها الفنية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدماتها من الأفراد والمؤسسات والشركات، إذ تبلغ حصة «إمباور» من سوق تبريد المناطق في دبي أكثر من 80% من الإجمالي.
وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: إن فرق العمل في المؤسسة يكثفون جهودهم لتعزيز خدمات تبريد مناطق موثوقة وذات جودة عالية للمتعاملين في مناطق مختلفة من إمارة دبي، حيث تأخذ على عاتقها توسعة نطاق مشاريعها وعملياتها لتلبية الطلب المتزايد على تبريد المناطق والعمل على تطوير بنيتها التحتية، من توسيع شبكات التوزيع وزيادة عدد محطات التبريد واستهداف مناطق جديدة، على سبيل المثال محطة «ديرة ووترفرونت»، بما يتيح توسيع شبكة متعامليها المتوقع وصول عددهم إلى حوالي 140.000 متعامل مع نهاية العام.

إمباور
آخر الأخبار
أهلاً بـ «الليجا».. الدوري الإسباني ينطلق بـ «توقيت بلباو»
الرياضة
أهلاً بـ «الليجا».. الدوري الإسباني ينطلق بـ «توقيت بلباو»
اليوم 11:49
شو يواصل الغياب من أوتار الركبة إلى ربلة الساق
الرياضة
شو يواصل الغياب من أوتار الركبة إلى ربلة الساق
اليوم 11:30
روسيا تطور أقماراً اصطناعية لدراسة الغلاف الجوي
الترفيه
روسيا تطور أقماراً اصطناعية لدراسة الغلاف الجوي
اليوم 11:20
«الفرسان» يترقب هوية منافسيه في «الوعاء الأول»!
الرياضة
«الفرسان» يترقب هوية منافسيه في «الوعاء الأول»!
اليوم 11:20
دي ليخت ومزراوي بألوان مانشستر يونايتد في الموسم الجديد
الرياضة
دي ليخت ومزراوي بألوان مانشستر يونايتد في الموسم الجديد
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©