1.3 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

خيم الهدوء على أسواق الأسهم المحلية خلال جلسة تداولات الأمس، مع اكتمال إفصاح معظم الشركات المدرجة عن نتائج أعمالها للربع الثاني.

واقتصرت قيمة التداولات الإجمالية على نحو 1.28 مليار درهم فقط في سوقي «أبوظبي» و«دبي» الماليين.

وفي سوق العاصمة أبوظبي شهدت جلسة التداول إبرام 20.2 ألف صفقة تم من خلالها تداول 223 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 980 مليون درهم تقريباً.

وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 9175 نقطة أمس، بانخفاض نسبته 0.43% مقارنة مع مستوى إغلاقه أول أمس.

وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار السوق لـ 16 شركة مقابل انخفاض أسعار 45 شركة فيما استقرت أسعار 52 شركة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية أول أمس.

وشهدت الجلسة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات للمستثمرين الأجانب بلغت حصتها نحو 38% من إجمالي قيمة التداول بما يقارب 370 مليون درهم، وكانت محصلتها بقاء حصة المستثمرين الأجانب تقريبا مستقرة دون تغيير يذكر مقارنة مع رصيدهم في الأسهم المدرجة بسوق أبوظبي عند إغلاق أول أمس.

وتظهر البيانات أن نشاط المحافظ والصناديق الاستثمارية أثقل كاهل المؤشر العام خلال جلسة الأمس، إذ إن محصلة تداولاتها بلغت نحو 122 مليون درهم صافي بيع.

إلى ذلك شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 302 مليون درهم بتنفيذ 9 آلاف صفقة توزعت على 128 مليون سهم.

وأغلق المؤشر على 4185 نقطة بإنخفاض وقدره 16.77 نقطة عن إغلاقه السابق، تعادل تراجعا بنسبة 0.4% تقريباً.

وكانت محصلة التداولات في سوق دبي المالي أمس إرتفاع أسعار السوق لـ 11 شركة، مقابل هبوط 26 شركة، واستقرار أسعار 7 شركات دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها أول أمس.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 132 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 95 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 10 ملايين درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 16 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 17 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 38 درهم خلال نفس الفترة.

ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال هذا اليوم نحو 160 مليون درهم لتشكل ما نسبته 53% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 149 مليون درهم لتشكل ما نسبته 49% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 11 مليون درهم صافي شراء.

كما أظهر نشاط المؤسسات والمحافظ الاستثمارية في سوق دبي المالي تسجيل 27.6 مليون درهم صافي شراء أيضاً، وكان أبرز المشترين البنوك التي ضخت نحو 21 مليون درهم جديدة في الأسهم المدرجة خلال الجلسة.