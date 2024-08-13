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اقتصاد

«ستاندرد آند بورز»: 20% نمو التأمين التكافلي في الإمارات

«ستاندرد آند بورز»: 20% نمو التأمين التكافلي في الإمارات
14 أغسطس 2024 00:57

أبوظبي (وام)

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توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية «أس آند بي»، أن ينمو قطاع التكافل في دولة الإمارات، ثاني أكبر سوق للتكافل في المنطقة، بنسبة تتراوح بين 15% - 20% في عام 2024.
كما توقع التقرير الذي صدر أمس، أن ينمو قطاع التأمين الإسلامي في منطقة الخليج بنحو 15% إلى 20% في عام 2024، مع إيرادات تتجاوز 20 مليار دولار.
وأوضح أنه من المتوقع أن تسجل شركات التكافل في البحرين والكويت وعُمان وقطر معدلات نمو تتراوح بين 5% - 10%.
وذكرت الوكالة أن قطاع التأمين الإسلامي في منطقة الخليج، شهد توسعاً كبيراً، خلال السنوات الخمس الماضية، وكان نمو الإيرادات قوياً بشكل خاص، خلال 2022 - 2023، عندما حقق القطاع نمواً بنسبة تراوحت بين 20% -25% سنوياً، حيث كانت السوق السعودية هي المحرك الرئيس لهذا النمو.
وتوقعت أن تستمر شركات التأمين الإسلامية الخليجية، في الاستفادة من العديد من العوامل الإيجابية، خلال 6 - 12 شهراً المقبلة، وتشمل استمرار الظروف الاقتصادية المواتية التي تؤدي إلى زيادة الطلب على التأمين، وذلك بفضل الاستثمارات المستمرة في مشاريع البنية التحتية والنمو السكاني والمبادرات التنظيمية.
كما توقعت أن تظل الظروف الائتمانية الإجمالية لشركات التأمين الإسلامية مستقرة، خلال الـ 6 - 12 شهراً القادمة، وأن تظل عمليات الاندماج أمراً محتملاً، في ظل استمرار العديد من شركات التأمين الإسلامية الصغيرة ومتوسطة الحجم في تحقيق أرباح ضعيفة نسبياً.

التأمين التكافلي
شركات التأمين التكافلي
سوق التأمين التكافلي
شركات التأمين في الإمارات
التأمين
الإمارات
ستاندرد آند بورز
وكالة ستاندرد آند بورز
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