%59 نمو حجوزات رحلات الطيران إلى أبوظبي بالربع الثاني

رشا طبيلة (أبوظبي)

ارتفعت حجوزات رحلات الطيران إلى أبوظبي في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 59%، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب مجلس السفر والسياحة العالمي.

وأشار المجلس إلى أن حجوزات رحلات الطيران إلى دبي زادت بنسبة 13% في الربع الثاني من العام الجاري، مؤكداً أن عدد المسافرين الدوليين القادمين لأبوظبي ودبي ارتفع بنسبة تفوق 9% العام الماضي، مقارنةً بمستويات العام 2019.

وتعليقاً على بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، أكد خبراء في القطاع أهم العوامل التي تسهم في تعزيز السياحة بأبوظبي، على رأسها نشاط مطار زايد الدولي وخدماته وزيادة شركات الطيران وشبكة وجهاتها، إضافة إلى نمو الفعاليات والبنية التحتية المتميزة من مشاريع سياحية وثقافية متميزة.

وقال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لـ «نيرفانا» للسفر والسياحة: «أبوظبي تعد وجهة متكاملة تجذب سياح الأعمال والترفيه في آن واحد، فهي تضم وجهات سياحية وثقافية متنوعة لا مثيل لها مثل المدن الترفيهية في جزيرة ياس والمتاحف في السعديات».

وأضاف: «افتتاح مبنى المسافرين الجديد بمطار زايد الدولي، وزيادة الاتحاد للطيران من شبكة رحلاتها ووجهاتها، أسهم بشكل رئيسي في جذب عدد أكبر من المسافرين والسياح ليختاروا أبوظبي كوجهة رئيسية لهم ولعائلاتهم».

وقال: «تشهد أبوظبي العديد من الفعاليات والمعارض لجذب مختلف أنواع الفعاليات، إضافة إلى بنية تحتية متميزة لاستضافة السياحة الرياضية أيضاً، ما يجعلها وجهة متكاملة».

وأشار صلاح الكعبي، خبير في قطاع السياحة والسفر: «نتوقع استمرار النمو في حجوزات الطيران لأبوظبي بنسبة أكبر في النصف الثاني من العام، فمطار زايد الدولي يسهم بشكل رئيسي في هذا النشاط من توسع شركات الطيران القادمة للإمارة وتعزيز الرحلات وتجارب المسافرين».

وأضاف: «الفعاليات والمعارض والمؤتمرات تسهم أيضاً بشكل رئيسي في النشاط السياحي بأبوظبي من السياح القادمين من الخارج، مع توفر البنية التحتية من مرافق للفعاليات وغرف فندقية».

وعلى مستوى أبوظبي، استقبلت مطارات أبوظبي نحو 13.9 مليون مسافر عبر مطاراتها في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 33.5%، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023، واقترن النمو في حركة المسافرين مع زيادة موازية في حركة الطيران بنسبة 24.3%، حيث سجَّل إجمالي 84.286 رحلة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بـ 67.835 رحلة خلال النصف الأول من عام 2023.

واستقبلت الإمارات 25.3 مليون سائح دولي ممن يقيمون بالفنادق العام الماضي، بنمو 28.5%، وسط توقعات باستقطاب 29.2 مليون سائح دولي العام الحالي بنمو 15.5%».

وبحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، ارتفع إجمالي أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، إلى 36.5 مليون مسافر، بنمو نسبته 14.7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، من بينهم 10 ملايين و723 ألفاً و639 مسافراً قادماً، و10 ملايين و874 ألفاً و232 مسافراً مغادراً، وتجاوز إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2023 حاجز الـ 134 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 33% مقارنة بعام 2022، وبنسبة تتجاوز 5% عن عام 2019 ما قبل جائحة «كوفيد -19»، وهو ما يعكس قوة وتنافسية قطاع الطيران الإماراتي ونجاحه في اكتساب ثقة دولية كبيرة.



مساهمة القطاع

يحقق الأداء السياحي في الإمارات نمواً مستمراً، حيث تبلغ مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإماراتي للعام الحالي نحو 236.4 مليار درهم، بنمو 7.6%، مقارنة مع 219.7 مليار درهم العام الماضي، وبنمو 23% مقارنة بعام 2019.

ويسهم قطاع السفر والسياحة بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العام الحالي، بينما بلغت مساهمته العام الماضي نحو 11.7%.