انعقاد اللجنة المشتركة الإماراتية - الكينية لتعزيز التعاون الاقتصادي

أبوظبي (وام)

عُقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا، أمس، في أبوظبي، برئاسة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي موساليا مودافادي، رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني.

وشهدت اللجنة مشاركة واسعة لكبار المسؤولين من البلدين الصديقين، حيث تمت مناقشة تعزيز التعاون في قطاعات التجارة، والاستثمار والسياحة والطيران، والطاقة المتجددة، والتعليم، والشباب، والزراعة، والنقل والموانئ، والقوى العاملة، والدفاع، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية وأكدا حرصهما المشترك على توسيع الشراكات البناءة تحقيقاً للمصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأشاد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بدور اللجنة المشتركة الرئيس في دفع التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين، ودعا إلى مواصلة العمل لدفع العلاقات الإماراتية - الكينية إلى الأمام.

من جانبه، أكد معالي مودافادي حرص بلاده الدائم على تعزيز العلاقات المتميزة التي تجمعها مع دولة الإمارات.

ووقع الجانبان إلى جانب محضر الدورة الرابعة على مذكرة تفاهم في مجال الحوكمة والخبرات الحكومية.