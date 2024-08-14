تراجع الذهب مع ترقب بيانات التضخم

انخفضت أسعار الذهب قليلا اليوم الأربعاء مع توخي المستثمرين الحذر قبيل صدور بيانات تضخم أميركية مهمة في وقت لاحق من اليوم والتي قد تحدد مسار أسعار الفائدة في سبتمبر.

بحلول الساعة 0327 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2460.87 دولار دولار للأوقية (الأونصة)، وسجلت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2483.60 دولار الشهر الماضي.

وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2500.30 دولار.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر يوليو في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش وسط توقعات بارتفاع التضخم على أساس شهري إلى 0.2 بالمئة وتباطؤ التضخم الأساسي السنوي قليلا إلى 3.2 بالمئة. وتصدر بيانات مبيعات التجزئة غداً الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 27.68 دولار للأوقية. وخسر البلاتين 0.5 بالمئة إلى 931.73 دولار.

فيما زاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 939.25 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 24 يوليو في الجلسة الماضية.