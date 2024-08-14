نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعقارات أبوظبي في النصف الأول

أعلن مركز أبوظبي العقاري، الجهة المنظّمة للقطاع العقاري في أبوظبي، اليوم الأربعاء، نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سوق العقارات بالإمارة بنسبة 225% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وقال المركز، في بيان صحفي، إن أبوظبي استقطبت استثمارات عقارية بقيمة 3.28 مليار درهم خلال النصف الأول، ساهم فيها 971 مستثمراً فردياً من أكثر من 75 دولة شملت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وكازاخستان وروسيا.

وأوضح المركز، أن هذا التنوّع في المستثمرين يشير إلى تميّز وجاذبية البيئة الاستثمارية في أبوظبي والتي تعزّز ثقة المستثمرين بسوق العقارات في الإمارة.

من ناحيته، قال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة، إن الأداء القوي لقطاع العقارات في أبوظبي يعكس نجاح المبادرات الاستراتيجية التي نفذها المركز لترسيخ مكانة الإمارة وجهةً استثمارية عالمية رائدة، متوقعا استمرار هذا الأداء الإيجابي خلال النصف الثاني من العام، مدعوماً بجهود المركز المستمرة لتعزيز البيئة الاستثمارية بما يؤكّد التزامه بالتميز وترسيخ موقع أبوظبي خياراً موثوقاً وجذاباً للمستثمرين العالميين.

وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دوراً حاسماً في رؤية أبوظبي للتنويع الاقتصادي، وينصبّ تركيز المركز على تعزيز بيئة صديقة للأعمال تتميز بالابتكار والشفافية والكفاءة، مشيرا إلى أنه سيتم مواصلة تبسيط الإجراءات والاستفادة من التقنيات المتقدمة لترسيخ مكانة أبوظبي وجهة مثالية للاستثمار.

جدير بالذكر، أنّ النصف الأول من عام 2024 سجل 12,439 معاملة عقارية بقيمة بلغت 36.2 مليار درهم، منها 23.7 مليار درهم للبيع والشراء عبر 7,088 معاملة، و12.5 مليار درهم للرهن العقاري عبر 5,351 معاملة.

