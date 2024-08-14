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اقتصاد

%400 زيادة في وظائف الضيافة برأس الخيمة 2030

%400 زيادة في وظائف الضيافة برأس الخيمة 2030
14 أغسطس 2024 13:49

رأس الخيمة (الاتحاد) 

توقعت شركة «ستيرلينج هوسبيتاليتي أدفيزرز» ضمن النسخة الثانية من تقرير «نبض الاستثمار في رأس الخيمة»، زيادة وظائف الضيافة في رأس الخيمة 400% بحلول 2030.

ويسلط هذا التقرير الضوء على أثر جذب واستبقاء الموظفين في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز سمعة الإمارة كوجهة جاذبة للاستقرار والعمل.

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وأكدت تاتيانا فيلر، المديرة الإدارية للشركة، أهمية هذا التقرير قائلة: «يسعدنا إصدار النسخة الأحدث من تقرير نبض الاستثمار في رأس الخيمة الذي يشدد على الدور الحاسم الذي يلعبه الموظفون في توسّع قطاع الضيافة في الإمارة.

وفي ظل المنافسة القوية في مجال تطوير القطاع الفندقي، يعد جذب العمالة عالية المهارة والاحتفاظ بها أمراً لا بد منه، إلى جانب غيره من العوامل الأساسية التي تشمل الرواتب التنافسية والمزايا الإضافية ومبادرات تحسين جودة الحياة والسكن وفرص ارتقاء السلّم الوظيفي، لذلك نسعى جاهدين لتعميق فهمنا وتقديرنا للقوى العاملة، وتمكين الشركات من النجاح في هذا القطاع الحيوي».

وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في إمارة رأس الخيمة بنسبة 80% بحلول 2030، وزيادة عدد سكانها بنسبة 55%، ليرتفع من 400 ألف نسمة إلى ما يقرب من 620 ألفاً، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تدفق الوافدين.

رأس الخيمة
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