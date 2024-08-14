18 % نمو إيرادات «بيانات» إلى 273 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «بيانات»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتمتلك «جي 42» حصة الأغلبية فيها، أمس، عن استمرار تسجيلها نتائج مالية قوية للنصف الأول من عام 2024، مع وصول إيراداتها إلى 273 مليون درهم، بزيادة بلغت 18 في المائة على أساس سنوي.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن المساهمات الرئيسية في الإيرادات جاءت من حلول العمليات الذكية «SOPS» والحلول الجيومكانية الذكية «SGS» التي تقدّمها الشركة، مشيرة إلى أن إجمالي الربح بلغ 84 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، مُمثّلاً هامش ربح إجماليٍّ وصلت نسبته إلى 31 في المائة.

وقال حسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة بيانات: «خلال استعدادنا لإكمال اندماجنا الكبير لتشكيل 'سبيس42'، قمنا بالعمل على استثمارات إستراتيجية، حيث ستكون الحلول الجيومكانية الذكية لبيانات من العوامل الرئيسية المساهمة في تعزيز مكانة 'سبيس42' كشركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء».

وأضاف: «سيسهم إطلاق القمر الصناعي لرادار فتحة العدسة التركيبية 'SAR' من بيانات والياه سات، بالتعاون مع 'ICEYE'، في تعزيز قدراتنا في مجال رصد الأرض، مشيراً إلى أن هذا الإطلاق سيشكّل علامة فارقة مهمة في رحلتنا نحو توسيع قدراتنا وحلولنا الفضائية، وتقديم ابتكارات رائدة لعملائنا، وتعزيز إستراتيجية دولة الإمارات الطموحة في مجال الفضاء».

وبلغت قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 14 مليون درهم، أي ما يعادل هامشاً بنسبة 5 في المائة، فيما تواصل الشركة العمل دون ديون مع رصيد نقدي قوي يبلغ 571 مليون درهم، مما يضمن أن تكون 'سبيس42' في وضع ممتاز للاستثمار في التقدم التكنولوجي بشكلٍ مستمر والنمو العضوي وغير العضوي بعد اكتمال الاندماج.

وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 19 مليون درهم، مُمثّلاً نسبة صافية بنسبة 7 في المائة، حيث واصلت بيانات تحقيق دخل مالي كبير من استثمار فائض النقد في أدوات مالية تُدار بمسؤولية.