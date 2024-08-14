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اقتصاد

7.9 مليون درهم صافي أرباح «وطنية القابضة» خلال النصف الأول

7.9 مليون درهم صافي أرباح «وطنية القابضة» خلال النصف الأول
14 أغسطس 2024 13:57


دبي (الاتحاد)
أعلنت وطنية انترناشونال القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم، عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 7.9 مليون درهم، وفقاً للنتائج المالية الأولية الموحدة للنصف الأول من العام الجاري.وعزت الشركة، في بيان، تحقيق الأرباح إلى الأداء الجيد لمنتجات التأمين التكافلي الصحي والتأمين التكافلي العائلي (التأمين الإسلامي على الحياة).
وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة وطنية انترناشيونال القابضة: «شكّلت الأمطار غير المسبوقة التي هطلت في أبريل الماضي، والتي لم تشهد دولة الإمارات مثيلاً لها منذ أكثر من 75 عاماً، حدثاً مفصلياً في قطاع التأمين. ويسرّنا أننا تمكّنا من استيعاب معظم تأثيرات المطالبات الكبيرة لمرة واحدة الناجمة عن هذا الحدث خلال النصف الأول من العام. وذلك مع الحفاظ على مستوى الأرباح الإجمالية بفضل الأداء القوي الذي تخطى الميزانية لخطوط أعمال التكافل الأخرى وسياستنا الثابتة لإدارة المخاطر».
من جانبه، قال جوتام داتا، الرئيس التنفيذي لشركة وطنية انترناشيونال القابضة: «أدت استراتيجية التحول التي انتهجتها الشركة حتى نهاية عام 2023، إلى تحقيق ميزانية عمومية أقوى مدعومة بالتحسينات المستمرة في الأداء المالي والتشغيلي للشركات التابعة لنا. وكان للتحسينات المستدامة في العمليات التشغيلية وإعادة تنظيم معايير الاكتتاب دور كبير في تحسين قدراتنا لدعم عملائنا بشكل أفضل وأسرع».

شركة وطنية
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