«الاتحاد للطيران» تشغّل طائرة A380 إلى مومباي

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفل الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، بعلاقتها الوثيقة مع الهند، مع تشغيل طائرة A380 على خط مومباي لمدة أربعة أشهر، تكريماً لمرور 20 عاماً على رحلتها الافتتاحية إلى المدينة الهندية العريقة.

وابتداء من الأول من سبتمبر المقبل، سيتم تشغيل الطائرة العملاقة في ثلاث رحلات أسبوعية بين أبوظبي ومومباي لتعزيز تجربة الشهيرة على هذا المسار الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين المسافرين.

فمنذ انطلاق رحلتها الافتتاحية إلى مومباي في 26 سبتمبر 2004، بدأت علاقة الاتحاد بالهند بالازدهار، حتى أصبحت الشركة تشغل اليوم خدماتها المباشرة بين أبوظبي و11 مدينة هندية مع خطط بالمزيد من التوسع في المستقبل، ما يدعم مهمتها في توفير رحلات ربط سلسة للضيوف الهنود على شبكة وجهاتها العالمية، وتمنحهم فرصة زيارة عائلاتهم وأصدقائهم، متابعة دراستهم في الخارج، وملاحقة فرص العمل في مختلف أنحاء العالم.

وتعليقاً على الموضوع، قال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران: «احتفالاً بمرور 20 عاماً على انطلاق رحلاتنا إلى مومباي والهند، يسّرنا تشغيل طائرة من طراز A380 على خط مومباي. على الرغم من أن هذه الطائرة المذهلة عادة ما تخصص للرحلات الطويلة، إلى أننا سنحتفل بهذه المناسبة الخاصة بتشغيل طائرتنا العملاقة لثلاثة أيام أسبوعياً لمدة أربعة أشهر».