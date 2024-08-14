«إي آند الإمارات» تطلق خدمة الألياف الضوئية إلى الغرف

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «إي آند الإمارات» عن إطلاق خدمة الألياف الضوئية إلى الغرف (FTTR)، وهي الخدمة التي من شأنها توفير اتصال عالي السرعة بالإنترنت وتعزيز تغطية الشبكة اللاسلكية في كافة أرجاء المنزل.

وتأتي هذه الخدمة الجديدة لتعالج التحديات المتعلقة بتغطية الشبكة اللاسلكية غير المتسقة وسرعتها في المساحات السكنية الكبيرة، بما في ذلك الشقق والفلل، وذلك لتلبية متطلبات العملاء واحتياجاتهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن خدمة الألياف الضوئية إلى الغرف تعد حلاً مثالياً للمنازل الذكية ولمحبي الألعاب الإلكترونية وغيرهم من المستخدمين الذين يعتمدون على التكنولوجيا في تأدية أعمالهم، الأمر الذي يتطلب منهم توفير اتصال عالي السرعة بالإنترنت مع أقل وقت استجابة لضمان أفضل أداء ممكن.

وتعليقاً على إطلاق هذه الخدمة، قال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في شركة «إي آند الإمارات»: «تمثل خدمة توصيل الألياف الضوئية إلى الغرف قفزة كبيرة نحو مستقبل خدمة الشبكات اللاسلكية السريعة للمنازل، ونحن متحمسون اليوم لتوفيرها للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. إننا على ثقة بأن توفير اتصال مباشر في كل غرفة بالألياف الضوئية من شأنه مساعدتنا في تمكين المنازل في دولة الإمارات لتكون مقرات للعمل والترفيه، والعديد من الإمكانيات التكنولوجية الأخرى التي لا حدود لها».

من جهته، قال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في شركة «إي آند الإمارات»: «نسعى دائماً إلى توفير اتصالٍ عالي السرعة بشبكة الإنترنت كجزء محوري من رؤيتنا لتوفير المستقبل الرقمي للجميع. وتعد خدمة الألياف الضوئية إلى الغرف خطوةً تحويلية جديدة نحو تحقيق هذه الرؤية، وبالشكل الذي يتيح لعملائنا الاستمتاع بتغطية متناسقة لشبكة الإنترنت في جميع أنحاء المنزل وبسرعات اتصال عالية تتيح لهم إطلاق العنان للإمكانيات الكاملة في استخدامات التكنولوجيا».