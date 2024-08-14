23 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حققت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية مكاسب بقيمة 23 مليار درهم، خلال جلسة تداولات أمس، لترتفع إلى 3.52 تريليون درهم مقارنة مع مستوياتها السابقة.

وبلغت قيمة السيولة النقدية التي تدفقت للتداولات نحو 1.17 مليار درهم في سوقي «أبوظبي» و«دبي» خلال جلسة التداول أمس.

وحققت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب بقيمة 17 مليار درهم خلال الجلسة، لتصل إلى 2.809 تريليون درهم وفقا لأسعار الإغلاق أمس.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي بنسبة 0.55% مقارنة مع مستوى إغلاقه السابق، تعادل زيادة بقيمة 50 نقطة ليغلق على مستوى 9226 نقطة، حيث شهدت الجلسة إبرام 18.2 ألف صفقة، تم من خلالها تداول 272 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 965 مليون درهم.

وكانت محصلة التداولات خلال الجلسة في سوق العاصمة أبوظبي ارتفاع أسعار السوق ل 43 شركة مقابل تراجع أسعار 19 شركة، فيما استقرت أسعار 51 شركة من دون تغيير مقارنة مع مستويات إغلاقها أول أمس. وتظهر البيانات أن المؤسسات والصناديق والمحافظ الاستثمارية استحوذت على ما يقارب 82% من إجمالي قيمة التداول أمس في سوق أبوظبي، بما يعادل 790 مليون درهم، فيما بلغت حصة المستثمرين الأفراد نحو 175 مليون درهم، ومع ذلك كانت محصلة التداولات أن المستثمرين الأفراد ضخوا نحو 3 ملايين درهم سيولة جديدة في الأسهم المدرجة.

وأما المستثمرون الأجانب فقد استحوذوا على 35% تقريباص من إجمالي قيمة التداولات بما يقارب 341 مليون درهم، وتظهر البيانات أن محصلة التداولات سجلت 18.3 مليون درهم صافي بيع للمستثمرين الأجانب خلال الجلسة أمس في سوق أبوظبي.

إلى ذلك شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 204 ملايين درهم بتنفيذ 8 آلاف صفقة تقريباً، توزعت على 89 مليون سهم.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة إلى 711 مليار درهم تقريبا عند إغلاق جلسة الأمس، محققة مكاسب بقيمة 6 مليارات درهم تقريبا مقارنة مع مستوياتها أول أمس.

وأغلق المؤشر على مستوى 4213 نقطة بارتفاع وقدره 28.92 نقطة عن إغلاقه السابق تعادل زيادة بنسبة 0.69% مقارنة مع مستوى إغلاقه أول أمس.

وشهد التداول ارتفاع 26 شركة وهبوط 10 شركة وثبات أسعار 8 شركات. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم أمس، نحو 88 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 77 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نحو 9.2 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 9.5 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 10.7 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 13.9 مليون درهم خلال نفس الفترة.

ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة تداولات الأمس في سوق دبي نحو 108 ملايين درهم لتشكل ما نسبته 53% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 100 مليون درهم لتشكل ما نسبته 49% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو8 ملايين درهم صافي شراء.

كما تظهر البيانات أن محصلة تداولات الصناديق والمحافظ الاستثمارية في سوق دبي المالي سجلت نحو 23 مليون درهم صافي شراء خلال الجلسة.