«الإمارات لتنمية الفرانشايز» تبحث النظام الأساسي الجديد للرابطة

أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز خلال اجتماعها الأول النظام الأساسي (المحدّث) للرابطة لمراجعته قبل اعتماده وإصداره رسمياً، والذي يتناول استراتيجية عملها ودورها وإسهامها الفاعل في تقديم الخدمات والاستشارات والتوجيه لرواد الأعمال في مجال قطاع الفرانشايز، والتي ترتكز على أسس مهنية متطورة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا المضمار.

وأكد أحمد خليفة القبيسي رئيس رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز بأن غرفة أبوظبي كانت من أوائل المساهمين في تأسيس رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز في دولة الإمارات، واستطاعت أن تؤسس لها مكاناً رائداً لتكون العضو الرسمي في مجلس الفرانشايز العالمي منذ عام 2017، مشيراً إلى أهمية دور الرابطة في تعزيز التوجهات الاقتصادية لدولة الإمارات، والرامية إلى تنويع وتوسيع تنمية مساهمة القطاع الخاص، من خلال تطوير الفرانشايز التجاري الذي يعد إحدى ركائز الأهداف الاستراتيجية لرابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز.

وثمّن أعضاء مجلس إدارة الرّابطة التجربة الإماراتية في قطاع الفرانشايز، مؤكّدين سعي الرابطة في مواصلة تطوير ريادة الأعمال في الدولة، وتوثيق الصلات مع شبكات الفرانشايز العالمية، وتقديم الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الفعالية والكفاءة في كل ما يتعلق بالامتياز التجاري وحماية الحقوق والتوعية بدور الفرانشايز على نحو مبتكر ومستدام، الأمر الذي سيسهم بشكلٍ فعّال في تنمية الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات.