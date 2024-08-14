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اقتصاد

890 مليون دولار عوائد الاكتتابات الأولية

890 مليون دولار عوائد الاكتتابات الأولية
15 أغسطس 2024 01:03

أبوظبي (وام)

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جمعت الاكتتابات الأولية في أسواق الإمارات، عوائد بقيمة 890 مليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري، بحسب تقرير صادر عن شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط.
وذكر التقرير أن عمليات الاكتتاب البارزة في الربع الثاني شملت «ألف للتعليم» في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعوائد 515 مليون دولار، و«سبينس» في سوق دبي المالي بعوائد 375 مليون دولار، واللذين يعدّان من أكبر الاكتتابات في دولة الإمارات.
وأضاف التقرير، أن المملكة العربية السعودية تصدرت نشاط الاكتتاب العام الأولي في منطقة الخليج، حيث جمعت 1.6 مليار دولار، أو ما يعادل 61% من إجمالي نشاط الاكتتاب العام الأولي المسجل في المنطقة في الربع الثاني من 2024.
وأوضح التقرير، أن الاكتتابات البارزة في السوق المالية السعودية، خلال هذا الربع، شملت اكتتاب شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه، التي جمعت 763 مليون دولار في بورصة «تداول»، فيما شهد هذا الربع أول اكتتاب عام أولي في بورصة الكويت منذ عامين، جمعت فيه شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة 147 مليون دولار.
وبحسب التقرير، كان نشاط عمليات الاكتتاب العام الأولي في دول مجلس التعاون الخليجي ملحوظاً، على مستوى مجموعة متنوعة من القطاعات خلال هذا الربع، من بينها القطاعات الصحية بنحو 774 مليون دولار، والأسواق الاستهلاكية 530 مليون دولار، والخدمات المالية 256 مليون دولار، والطاقة والمرافق والموارد 148 مليون دولار وقطاعات الصناعة والصناعات التحويلية والسيارات 407 ملايين دولار، وقطاع التقنية والإعلام والاتصالات 515 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى وجود عدد كبير من إصدارات الصكوك، خلال هذا الربع، التي جمعت أكثر من 10 مليارات دولار، مقارنة بمبلغ 2.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى إقبال كبير على المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الإمارات
بي دبليو سي
سوق أبوظبي للأوراق المالية سمير حماد
ألف للتعليم
السعودية
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