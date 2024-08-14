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3.3 مليار درهم استثمارات أجنبية في سوق العقارات بأبوظبي

3.3 مليار درهم استثمارات أجنبية في سوق العقارات بأبوظبي
15 أغسطس 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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كشف مركز أبوظبي العقاري، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سوق العقارات بالإمارة سجلت نمواً استثنائياً بنسبة 225% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
واستقطبت أبوظبي استثمارات عقارية بقيمة 3.28 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، ساهم فيها 971 مستثمراً فردياً من أكثر من 75 دولة شملت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وكازاخستان وروسيا، ويشير هذا التنوّع في المستثمرين إلى تميّز وجاذبية البيئة الاستثمارية في أبوظبي، والتي تعزّز ثقة المستثمرين بسوق العقارات في الإمارة.
وفي هذا السياق، قال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يعكس الأداء القوي لقطاع العقارات في أبوظبي نجاح المبادرات الاستراتيجية التي نفذها مركز أبوظبي العقاري لترسيخ مكانة الإمارة وجهةً استثمارية عالمية رائدة». 
وأضاف: «نتوقع أن يستمر هذا الأداء الإيجابي خلال النصف الثاني من العام، مدعوماً بجهودنا المستمرة لتعزيز البيئة الاستثمارية، بما يؤكّد التزامنا بالتميز وترسيخ موقع أبوظبي خياراً موثوقاً وجذاباً للمستثمرين العالميين».
وأضاف: «يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دوراً حاسماً في رؤية أبوظبي للتنويع الاقتصادي، وينصبّ تركيزنا على تعزيز بيئة صديقة للأعمال تتميز بالابتكار والشفافية والكفاءة سنواصل تبسيط الإجراءات والاستفادة من التقنيات المتقدمة لترسيخ مكانة أبوظبي وجهة مثالية للاستثمار».
وشهد النصف الأول من عام 2024 سجل 12.439 معاملة عقارية بقيمة بلغت 36.2 مليار درهم منها 23.7 مليار درهم للبيع والشراء عبر 7.088 معاملة، و12.5 مليار درهم من للرهن العقاري عبر 5.351 معاملة.

أبوظبي العقاري
أبوظبي
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
العقارات
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