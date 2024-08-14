21 مليون اشتراك بخدمات «المتحرك» في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

ارتفعت أعداد الاشتراكات في خدمات الهاتف المتحرك في الإمارات بنسبة 4.5% خلال 12 شهراً لتصل إلى 21.1 مليون اشتراك بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 20.2 مليون اشتراك بنهاية النصف الأول من العام الماضي، بحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مشغلي قطاع الاتصالات بالدولة.

وأظهرت البيانات أن أعداد الاشتراكات في خدمات الهاتف المتحرك في «إي آند الإمارات» نمت على أساس سنوي بنسبة 5.73% بنهاية النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 12.9 مليون اشتراك مقارنة 12.2 مليون اشتراك لتستحوذ الشركة بذلك على 61.1% من إجمالي اشتراكات الهاتف المتحرك في الدولة.

ونمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بنسبة 2.9% على أساس سنوي لتصل إلى 8.2 مليون مشترك بنهاية شهر يونيو الماضي، مقابل 8 ملايين مشترك بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي لتصل حصة الشركة بهذا القطاع إلى نحو 38.9%.

وبلغت الإيرادات المجمعة للهاتف المتحرك في «إي آند الإمارات» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 8.95 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي.

وتوزعت هذه الإيرادات بواقع 5.95 مليار درهم لـ «إي آند الإمارات» ونحو ثلاثة مليارات درهم لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو».

وقالت مجموعة «إي أند» إن «إي أند الإمارات» واصلت أدائها القوي من خلال التطور والتنوع في الخدمات المقدمة مع الاعتماد على القطاعات الرقمية لتوفير مزيد من فرص النمو في ظل مناخ اقتصادي قوي داخل دولة الإمارات ويفضل هذه الجهود، ارتفعت قاعدة المشتركين لتصل إلى 14.6 مليون عميل بنهاية الربع الثاني من العام الحالي بنسبة نمو قدرها 4.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت أن قاعدة المشتركين في خدمات الهاتف المتحرك ارتفعت إلى 12.9 مليون مشترك نتيجة لارتفاع عدد مشتركي خدمات الدفع المسبق ومشتركي الفاتورة بنسبة سنوية بلغت 4.8% و7.5% على التوالي، مستندة إلى العروض القوية، بالإضافة إلى شبكات خدمات الجيل الخامس الأسرع في العالم.

ولفتت أن قاعدة مشتركين إي أند لايف استمرت في مسار نموها حيث حققت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 4.2% لتصل إلى 1.2 مليون مشترك، كما سجلت قاعدة مشتركي خدمات النطاق العريض زيادة طفيفة قدرها 0.6% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.4 مليون مشترك.

وحافظت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك على النمو، حيث سجلت ارتفاعاً قدره 4.8% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى ثلاثة مليار درهم في ثلاثة أشهر المنتهية بشهر يونيو في ظل إطلاق العروض الترويجية المميزة، مما نتج عنه زيادة في الإقبال على حزم المنتجات المختلفة بجانب ارتفاع إيرادات خدمات التجوال.

وبلغت إيرادات خدمات الخط الثابت 2.9 مليار درهم في ثلاثة أشهر مدعومة بالنمو في خدمات الهاتف والبيانات الثابت كذلك ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 6.6% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 2.3 مليار درهم مدعومة بنمو إيرادات خدمات الجملة بجانب زيادة إيرادات مبيعات الأجهزة الذكية وخدمات حلول الشركات.

ومن جانبها، أكدت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نمو قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 2.9% على أساس سنوي لتصل إلى 8.2 مليون مشترك، بينما شهدت قاعدة المشتركين في خدمات الهاتف المتحرك بعض التراجع على مدار الربع الثاني من العام كنتيجة طبيعية للتأثيرات الموسمية.

وأضافت: ونمت شريحة عملاء خدمات الدفع الآجل بنسبة 11.3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليون مشترك، ما يعكس جاذبية حلول وتقنيات الاتصال المبتكرة التي قدمتها الشركة لعملائها من المؤسسات، إضافة إلى المنتجات المتميزة المخصّصة للعملاء الأفراد مثل حلول باقة «السيارة الذكية» من دو كما نمت شريحة عملاء خدمات الدفع المسبق بنسبة 0.9% لتصل إلى 6.5 مليون مشترك، حيث تم تعويض نمو الطلب على باقات البيانات وعروض المكالمات جزئياً بعودة تدفق السياح إلى المسار الطبيعي.

وسجلت قاعدة عملاء خدمات الهاتف الثابت نمواً قوياً بنسبة 12.7% على أساس سنوي لتصل إلى 630 ألف مشترك، مع تسجيل صافي مشتركين جدد خلال الربع الثاني من العام بواقع 15 ألف مشترك ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى النجاح المستمر الذي تحققه باقات خدمات الاتصال اللاسلكي المنزلي، والتي تم تعزيزها بعروض جديدة جاذبة للعملاء مثل «الألعاب اللاسلكية المنزلية»، كما سجّلت حلول وتقنيات الاتصال المخصّصة للمؤسسات أداءً قوياً خلال الربع الثاني من العام.