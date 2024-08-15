الذهب يستعيد بريقه مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية مع ترقب المستثمرين المزيد من البيانات الأميركية لتحديث توقعاتهم بعد أن قلص تقرير مهم عن التضخم الآمال في خفض أكبر لأسعار الفائدة في سبتمبر.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2452.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0547 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت الأسعار أكبر انخفاض منذ السادس من أغسطس أمس الأربعاء.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2490.10 دولار.

وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بعد أن سجل كل منهما أدنى مستوى في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.7 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 930 دولارا بينما هبط البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 929.75 دولار.



