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اقتصاد

"المركزي" يعلن مناقصة للأذونات النقدية في 19 أغسطس

"المركزي"
15 أغسطس 2024 11:16

أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم، عن مناقصة للأذونات النقدية في 19 أغسطس الجاري. وبحسب بيانات المصرف المركزي، تشمل المناقصة أربعة إصدارات لسندات الخزانة "M-BILL"، الأول لمدة 28 يوماً لما يصل إلى 2500 مليون درهم والثاني 56 يوماً لما يصل إلى 2000 مليون درهم، والثالث 140 يوماً لما يصل إلى 3000 مليون درهم، والرابع 308 أيام لما يصل إلى 12000 مليون درهم.

وسيكون تاريخ الإصدار في 21 أغسطس الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 18 سبتمبر 2024، والإصدار الثاني في 16 أكتوبر 2024، والإصدار الثالث في 8 يناير 2025، والإصدار الرابع في 25 يونيو 2025.

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يذكر أن إجمالي المناقصات التي يطرحها المصرف المركزي للأذونات النقدية تصل إلى نحو 26 مناقصة خلال العام الجاري.

 

المصدر: وام
الإمارات
المصرف المركزي
سندات
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