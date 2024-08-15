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اقتصاد

20.53 مليون درهم أرباح «سلامة» النصفية بنمو 67%

20.53 مليون درهم أرباح «سلامة» النصفية بنمو 67%
16 أغسطس 2024 00:56

دبي (الاتحاد) 

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أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، المدرجة في سوق دبي المالي، أمس الخميس، تحقيق صافي أرباح قدره 20.53 مليون درهم، مقارنة بـ 12.26 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023، بنمو نسبته 67%.
وأضافت الشركة، في بيان صحفي، إن إيرادات التكافل وصلت إلى 528.58 مليون درهم، فيما ارتفع إجمالي الأصول إلى 3.7 مليار درهم، بينما ارتفعت الإيرادات التشغيلية الأخرى إلى 20.68 مليون درهم، بزيادة قدرها 277%.
بدوره، قال والتر جوب، الرئيس التنفيذي لشركة سلامة: «يُظهر أداء الشركة إيجابيات نهجنا الذي يركز على العملاء، بما في ذلك الشراكات الاستراتيجية ورقمنة الحلول والخدمات ونحن واثقون باستراتيجيتنا الطموحة للنمو، وقدرتنا على الحفاظ على هذا الزخم لنصبح مزود حلول التكافل الرائد في المنطقة».
وأضاف: سنواصل دفع هذا النمو وخلق القيمة لعملاء الشركة ومساهمينا باستخدام حلول عالمية المستوى كما سنظل ملتزمين بالمساهمة في تقدم دولة الإمارات بوصفنا شركة رائدة في السوق ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يمتد تاريخها لأكثر من 45 عاماً.
وتأتي النتائج المالية الجيدة لشركة سلامة عقب الانتشار الكبير الذي حققته في السوق بفضل نهجها الرامي لجعلها مزود حلول تكافل موثوقاً به وشفافاً يركز على احتياجات العميل بالدرجة الأولى، وجاء الافتتاح الأخير لمكتب الشركة الجديد في أبوظبي والتعيينات الاستراتيجية داخل فريق الإدارة، ليستكمل جهود سلامة في خلق قيمة طويلة الأجل للشركاء والعملاء.

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