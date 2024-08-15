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اقتصاد

972 مليون درهم أرباح موانئ دبي العالمية خلال النصف الأول

إحدى المحطات التابعة لموانئ دبي العالمية (من المصدر)
16 أغسطس 2024 00:56

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» أمس عن نتائجها المالية للأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2024، وبلغت أرباح الفترة قبل خصم الضرائب والإهلاك 2.09 مليار درهم «570 مليون دولار» مقابل 3.24 مليار درهم «885 مليون دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي وارتفعت العوائد بنسبة 3.3% على أساس سنوي لتبلغ 34.25 مليار درهم «9.335 مليار دولار» مدفوعة بقطاع الموانئ ومحطات الحاويات.
وأما بالنسبة لربح الفترة العائد إلى مالكي الشركة، قبل البنود التي يُفصح عنها بشكل منفصل فتراجع 59% إلى 972 مليون درهم «265 مليون دولار» مقابل 2.38 مليار «651 مليون دولار» خلال الفترة  المقابلة  من العام. 
وقالت الشركة، في بيان صحفي، إن قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصلت إلى 2.497 مليار دولار، فيما بلغت نسبة هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 26.8%، وبلغ معدل نمو أحجام مناولة الحاويات الإجمالية على أساس المقارنة بالمثل 6.1% مدفوعاً بنمو قوي في الأميركيتين، وأوروبا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وجبل علي.
وذكرت أن المجموعة سجلت مصاريف رأسمالية بقيمة 994 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقسّمة إلى 593 مليون دولار  للموانئ ومحطات الحاويات، و278 مليون دولار  للخدمات اللوجستية والمجمّعات والمناطق الاقتصادية، و122 مليون دولار  للخدمات البحرية، ومليون دولار أميركي لعمليات المقر الرئيسي.
وأفادت بأن توجيهات المصاريف الرأسمالية لعام 2024  تبلغ ما يقارب 2 مليار دولار، وسيتم استثمارها بشكل رئيسي في دولة الإمارات بما في ذلك شركة الأحواض الجافة العالمية، ولندن جيتواي (المملكة المتحدة)، والخدمات اللوجستية الداخلية (الهند)، ودَكَار (السنغال)، وجاوة الشرقية (إندونيسيا)، وكالاو (بيرو)، وجدة (المملكة العربية السعودية)، ودار السلام (تنزانيا)، و”دي بي ورلد لوجستيكس” (أفريقيا)، “فريزر ساري دوكس” (كندا).
من جهته قال  سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «يسعدنا الإعلان عن نتائج مرنة خلال النصف الأول، مع تحقيق زيادة في الإيرادات بنسبة 3.3%. وكان لتركيزنا الاستراتيجي على الشحنات ذات هامش الربح المرتفع، وحلول سلسلة التوريد المتكاملة الشاملة، والإدارة الصارمة للتكلفة، دور حاسم في تحقيق هذا الأداء المالي».
وأضاف: « تسمح لنا الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات المؤهلة للنمو المرتفع بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وسنواصل التزامنا بإجراء تحسينات مستمرة على قدراتنا اللوجستية. ويمنحنا الأداء المالي المرن في النصف الأول والزخم الإيجابي مع دخولنا النصف الثاني، وضعاً جيداً لتحقيق أرباح معدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ثابتة للعام بأكمله».

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